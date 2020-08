Continua a far parlare di sé Nicola Vivarelli, dopo essersi fatto conoscere con il soprannome di Sirius al trono over di Uomini e donne come corteggiatore di Gemma Galgani, più di 44 anni di differenza d'età, il ragazzo è diventato un vero idolo dei social. Quotidianamente, l'ufficiale di Marina posta foto che riscuotono molto successo e non manca di rispondere ai fan che puntualmente fanno domande, dirette o più velate, circa la conoscenza con la dama torinese. Se poco tempo fa ha ammesso di non sapere che fine avesse fatto Gemma, che ha spesso, a suo dire, rifiutato i suoi inviti, l'ultima risposta ad un utente del web lascia intendere che forse Nicola ha voltato pagina.

Nicola risponde ad un fan sui social

Ha fatto discutere l'ultima citazione pubblicata da Nicola, secondo il quale chi tiene a te fa di tutto per non perderti. Questa è parsa a molti una vera e propria frecciatina nei riguardi di Gemma che invece continua a restare in silenzio sui social. Anche l'ultima risposta data da Vivarelli ad un follower è destinata a far discutere. Si tratta di uno scatto in cui Nicola appare in tutta la sua bellezza, in controluce, davanti ad un tramonto napoletano, che esalta l'aspetto fisico del ragazzo. Nicola, nel suo messaggio, loda l'ora della sera in cui cala il sole.

Ironicamente, un utente di Instagram ha commentato che Nicola è 'tramontato', facendo riferimento al fatto che Gemma non si è più fatta viva con lui, secondo quanto dichiarato da Sirius stesso.

'Dopo un tramonto c'è sempre un'alba', ha prontamente replicato Vivarelli che non si tira mia indietro quando c'è da replicare ai messaggi che lasciano i fan sotto i suoi post.

Sirius sta frequentando una nuova ragazza?

A cosa si sarà riferito Nicola? Secondo i più, il ragazzo ha voluto specificare che dopo la fine della frequentazione con la Galgani sta conoscendo una vera e propria rinascita.

Le foto pubblicate su Instagram fanno pensare che in qualche modo il ragazzo si sta godendo l'estate, inoltre le indiscrezioni che circolano sul web nelle ultime ore fanno pensare che ci potrebbe essere qualcosa di più.

Infatti, Nicola è stato avvistato più di una volta al fianco di una bella ragazza sua coetanea.

Anche se potrebbe trattarsi di una semplice amica, visto che Vivarelli ha affermato in un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine di tenersi lontano dalle tentazioni per rispettare la dama del trono over, non è escluso che sia nato un nuovo amore. Inoltre, se è vero che Gemma si nega e non ha voluto passare del tempo con lui, non è difficile pensare che Nicola abbia voluto voltare pagina per dedicarsi a nuove conoscenze. A meno che Sirius non voglia chiarire come stanno esattamente le cose, ai fan del ragazzo non resta che attendere l'inizio delle nuove puntate del dating show per saperne di più.