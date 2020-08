Alla base dell'ennesima rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis non ci sarebbe la ex fidanzata di lui, Claudia Coppola, come si ipotizzava inizialmente, bensì una persona molto più cara al deejay veronese. Stiamo parlando di sua madre Valentina Fasciana, che vive in Sicilia, dove assieme al compagno gestisce un bed & breakfast chiamato Villa Volli. La struttura ha anche un profilo Instagram molto seguito, lo stesso che usa la mamma di Damante (che non ne ha uno a proprio nome). Stando a quanto riporta il sito Very Inutil People, solitamente molto ben informato riguardo i personaggi di Uomini e donne, il motivo della presunta fine della relazione tra i due ex protagonisti di U&D e del Grande Fratello Vip sarebbe l'ostilità di Giulia nei confronti della suocera.

Uomini e donne, tra Andrea e Giulia c'è la madre di lui

Stando a quanto rivela Very Inutil People, che ha sentito una fonte anonima ma vicinissima ai Damellis: "La nuova rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis sarebbe dovuta ai numerosi impegni lavorativi, mentre invece una fonte vicina alla coppia ci ha rivelato che i motivi sarebbero ben altri". A questo punto il portale tira in ballo la madre di Andrea, spiegando: "Tra Giulia e la suocera non correrebbe buon sangue e i rapporti tra le due si sarebbero incrinati a tal punto da spingere la ragazza a lasciare il suo cavaliere ex tronista". Non è ben chiaro cosa abbia portato le due donne - che all'inizio della relazione, nel 2016, sembravano molto legate - a non andare d'accordo o addirittura a detestarsi.

Quello che è probabile è che la prova del nove si avrà nel prossimo weekend.

Matrimonio in Sicilia per Damante: la De Lellis ci sarà oppure no?

Sì, perché Very Inutil People rivela anche che tra sabato e domenica prossima Andrea tornerà in Sicilia per presenziare assieme alla madre a un matrimonio. All'evento sarebbe stata invitata anche Giulia, nelle vesti appunto di fidanzata.

Ma sempre secondo i rumors, la ragazza non ci sarà perché desidera evitare ogni incontro con la suocera. La sua decisione, ovviamente, non avrà fatto piacere ad Andrea. Ma il 29enne deejay, contattato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, ha bollato come "cavolate" tutte le voci inerenti all'ennesima rottura con la sua Giulia.

I fatti però lo smentiscono. Da giorni, infatti, nelle foto su Instagram non indossa l'anello di fidanzamento, e dal 24 luglio non pubblica né foto né dediche per la fidanzata. Anche Giulia tace, in attesa probabilmente di rivedere Andrea per avere un chiarimento. Solo allora la coppia deciderà se riprovarci o allontanarsi ancora una volta. E questa volta l'allontanamento potrebbe essere definitivo.