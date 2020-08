Cosa sta accadendo tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani? Seguendo gli ultimi aggiornamenti social postati da Sirius, le cose con la dama torinese del trono over di Uomini e donne non stanno andando per il meglio. Il giovane ha dichiarato di aver ricevuto solo rifiuti da parte di Gemma di fronte ai suoi numerosi inviti di passare del tempo insieme. Per quanto riguarda la Galgani, invece, non vi sono dichiarazioni in merito: le ultime parole spese dalla donna sulla sua frequentazione con il ventiseienne risalgono a inizio estate, quando disse che aveva intenzione di approfondire la conoscenza nonostante le critiche per la differenza d'età, ma adesso tutto tace.

La frecciatina di Nicola a Gemma

'Mia madre una volta mi ha detto: Una persona che ti apprezza non si metterebbe mai nelle condizioni di perderti'. Questa è la citazione che Nicola ha riportato nelle sue Stories di Instagram. Sirius ha completato la frase con tanto di emoticon dell'ok, come per sottolineare di essere totalmente d'accordo con questa affermazione. Alla luce delle sue ultime dichiarazioni, sempre rilasciate via social, in cui affermava di non sapere dove si trovasse Gemma, è difficile non leggerci una frecciatina indirizzata proprio alla Galgani.

Se Gemma, infatti, non pubblica sui social dall'inizio di luglio, il che è molto strano, visto che fino ad allora la dama era molto attiva e comunicava con i suoi fan, Nicola, dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha iniziato a postare molte foto e storie acquistando in poco tempo tempo un numero elevatissimo di follower.

Chi segue Vivarelli, molto spesso chiede notizie su come prosegue la sua frequentazione con la torinese, ma la momento la verità riportata da Nicola è che non vi è nessun aggiornamento.

Gemma rivelerà cosa è accaduto al trono over?

Solo pochi giorni fa, in un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Nicola aveva ammesso di stare lontano dalle altre donne per rispetto a Gemma, poi vi è stata una segnalazione che lo vedeva in compagnia di una giovane coetanea, ma potrebbe essere anche una semplice amica.

Adesso, le parole del ragazzo risuonano come un annuncio di rottura definitiva. Che Gemma abbia allontanato Sirius con il suo continuo rinnegarsi?

Probabilmente, la verità verrà a galla solo quando ricominceranno le registrazioni del dating show, fino ad allora i fan dovranno accontentarsi di fare ipotesi circa ciò che è successo alla coppia più discussa della stagione 2019/2020 del trono over.

Gemma avrà deciso di allontanarsi definitivamente dal ragazzo, ritenendo che le differenze dovute all'età sono insormontabili? La risposta è rimandata alla fine del mese in corso o addirittura a settembre.