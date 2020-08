Giovedì 27 agosto è stata registrata la prima puntata della nuova stagione di Uomini e donne. Come riportato da Il Vicolo delle News, Maria De Filippi avrebbe chiamato in studio Giovanna Abate e Sammy Hassan per un confronto. A distanza di settimane dalla rottura, i due avrebbero continuato ad accusarsi in modo reciproco.

Scontro tra Giovanna e Sammy a UeD

Dopo aver presentato la nuova formula di Uomini e Donne, Maria De Filippi avrebbe annunciato la rottura tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. Come riportato da Il Vicolo delle News, la conduttrice prima di far entrare i due ex protagonisti del dating, avrebbe mandato in onda una piccola clip dei due ex fidanzati.

Successivamente, la prima a tornare negli studi del programma sarebbe stata l'ex tronista, seguita dal suo ex corteggiatore.

Quest'anno a causa delle norme anti Covid i protagonisti di Uomini e Donne dovranno entrare da una passerella messa al lato e non più dalle classiche scale poste al centro dello studio. Una volta aperto il confronto tra i due, la 25enne romana avrebbe confidato che lontano dalle telecamere la relazione non è mai decollata. Giovanna avrebbe dichiarato che gli unici momenti belli vissuti con il corteggiatore sono quelli passati all'interno del programma. Nel corso del suo intervento l'ex tronista avrebbe aggiunto che la coppia si è vista fuori dalla trasmissione solamente cinque volte, alle quali sarebbero da aggiungere due cene, di cui una pagata da amici in comune.

Come riportato da Il Vicolo delle News, Giovanna Abate avrebbe dichiarato ai presenti in studio che a Milano non sarebbe mai andata a casa di Hassan. Quest'ultimo si sarebbe infastidito per l'atteggiamento della 25enne. Scendendo nel dettaglio, Giovanna avrebbe ripreso il vocalist per avere appeso al muro una foto del battesimo di suo figlio in cui compare anche la sua ex moglie.

Da qui la scelta dell'ex tronista di andare a dormire a casa dell'amica Cecilia Zagarrigo.

La versione dei fatti di Sammy

Dopo aver ascoltato la versione dei fatti di Giovanna Abate, Sammy Hassan avrebbe preso la parola. I due avrebbero continuato ad accusarsi in modo reciproco. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne avrebbe descritto la sua ex compagna come la "Chiara Ferragni" della situazione, per via delle numerose sponsorizzazioni dei suoi vestiti.

D'altro canto la 25enne romana avrebbe replicato al suo ex di avere pronunciato il "sì" alla scelta finale solamente per ottenere le sponsorizzazioni. Come riferito da Il Vicolo delle News, Gianni Sperti si sarebbe schierato dalla parte di Hassan: secondo l'opinionista Sammy avrebbe capito di non volere al suo fianco una ragazza come Giovanna. Una volta compreso che tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne non c'era la possibilità di trovare un punto d'incontro, Maria De Filippi avrebbe congedato l'ex coppia.