Dopo la pausa estiva di ferragosto, Beautiful tornerà in onda con nuove e appassionanti trame, che vedranno in primis il matrimonio di Thomas e Hope. Come riportato da Coming Soon, mentre i due saranno in luna di miele, Brooke si mostrerà preoccupata per la figlia e svelerà a Flo dei problemi mentali di Thomas, che lo attanagliano sin da quando era bambino. La cugina di Hope ne rimarrà sconvolta, tanto da far aumentare in lei il senso di colpa per non essere riuscita a raccontare alla cugina la verità su Beth. Douglas intanto, in attesa del ritorno di Hope e Thomas, passerà del tempo insieme a Steffy e Liam.

Beautiful, trame Usa: Brooke crede che Thomas abbia manipolato Hope

Dalle trame in Usa, si viene a sapere che Thomas sarà riuscito a sposare Hope. Scena che i telespettatori italiani vedranno dopo la pausa estiva di agosto. I due passeranno un week end da soli, lasciando il piccolo Douglas alle cure di Steffy e Liam. Alla Forrester invece, Brooke non potrà nascondere la sua preoccupazione per la figlia, dopo la sua decisione di diventare la moglie di Thomas. Brooke sarà certa che il figliastro sia un manipolatore e abbia sfruttato la fragilità di Hope per farla cadere in trappola. Convinzioni suffragate anche dalla conoscenza del passato del giovane stilista, mentalmente disturbato sin da bambino.

Flo scopre dell'instabilità mentale di Thomas sin da bambino

La discussione tra Brooke e le sorelle, a cui parteciperà anche Flo, lascerà quest'ultima sbalordita, dato che non si aspetterà di sentire parole come 'instabilità mentale' o 'follia' riferite a Thomas. La giovane quindi, chiederà ulteriori spiegazioni a Brooke, la quale le racconterà come il figliastro sia rimasto destabilizzato dall'abbandono di Ridge, quando quest'ultimo preferì lei a Taylor.

La nascita di Rick poi, creò un ulteriore trauma a Thomas che cominciò ad avere un comportamento violento e ossessivo. Atteggiamenti folli che sembravano essere rientrati quando diventò padre di Douglas, ma ritornati prepotentemente, nel momento in cui Thomas avrà sviluppato un'ossessione per Hope. Flo rimarrà sconvolta dal racconto di Brooke tanto che scapperà, lasciando le Logan interdette.

Brooke, Katie e Donna non capiranno il motivo dell'inquietudine della nipote e penseranno che la giovane sia solo preoccupata per Hope. Le Logan non immagineranno di certo il coinvolgimento di Flo nello scambio di culle né tanto meno le minacce di Thomas alla ragazza, affinché continui a mantenere il segreto su Beth.

In attesa di scoprire come si giungerà alla verità sullo scambio di culle e su cosa accadrà a Flo e Thomas, si ricorda che, per rivedere le puntate di Beautiful già andate in onda, bisogna collegarsi al sito Mediaset Play.