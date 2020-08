Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera partenopea Un posto al sole, giunta ormai al suo ventiquattresimo anno di programmazione televisiva. Le trame si riferiscono alle puntate che andranno in onda su Rai 3 dal 24 al 28 agosto 2020, tutte le sere a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla crisi matrimoniale di Eugenio e Viola, sui tentativi di Giulia ed Angela di aiutare Clara, sulla partenza di Fabrizio e sulla decisione di Tregara di rivedere sua figlia.

Clara sarà in pena per Alberto e sua madre

Le anticipazioni di Un posto al sole ci informano che Clara non riuscirà a darsi pace per quello che sta succedendo ad Alberto e per l'assenza prolungata di sua madre.

Angela e Giulia tenteranno di calmarla ma invano. La giovane, infatti, finirà per essere coinvolta in una situazione molto pericolosa nel tentativo di aiutare i suoi familiari. Credendo che il tempo abbia appianato tutte le loro divergenze, Marina si rivolgerà a Roberto per chiedergli un favore senza sapere che in realtà Ferri è ancora risentito per quello che è successo fra di loro. Viola si sentirà sempre infastidita e turbata dal rapporto che si è venuto a creare fra il marito e Susanna.

Cotugno sfida Franco

Clara si ritroverà in pericolo dopo aver scoperto una sconvolgente verità. Scossa ed impaurita, la giovane si rivolgerà nuovamente a Giulia ed Angela per convincere le due donne ad aiutarla ad affrontare la delicata situazione in cui si è venuta a trovare.

Nel frattempo, Cotugno si renderà conto di essere innamorato di Dolly e sfiderà Franco per conquistare l'amore della sua amata. Nicotera organizzerà un nuovo blitz contro i Tregara, mentre Serena e Filippo si allontaneranno sempre più dopo la fine del loro matrimonio.

Giulia ed Angela cercheranno di convincere Clara ad aprire gli occhi sul conto di Alberto, mentre Tregara correrà il rischio di essere arrestato per vedere sua figlia un'ultima volta ancora.

Nel frattempo, Raffaele ed Ornella cercheranno di convincere Viola a dare un'altra possibilità ad Eugenio. La donna però, non sarà dello stesso avviso e deciderà di allontanarsi sempre di più dal marito. Anche Angela cercherà di convincere Giordano a non abbandonare il marito, ma anche in questo caso la giovane sarà irremovibile sulla sua decisione.

Rossella e Patrizio saranno costretti ad affrontare una situazione pericolosa ed inaspettata, mentre i rapporti fra Roberto e Marina non miglioreranno nonostante la loro recente collaborazione lavorativa. Più tardi, Fabrizio si appresterà a lasciare Napoli per partire alla volta della Russia, mentre Guido si arrabbierà per l'avarizia di Cotugno.