Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera partenopea Un posto al sole, ambientata in un esclusivo condominio di Posillipo nei pressi di Napoli. Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 3 al 7 agosto 2020, tutte le sere su Rai 3 a partire dalle ore 20.45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui problemi familiari di Filippo e Serena, sulle indagini compiute da Alberto per contrastare le ingerenze di Eugenio, sul matrimonio di Guido e Mariella e sui problemi che Susana avrà a causa della presenza di Nicotera a palazzo.

Guido e Mariella si sposano

Le anticipazioni di Un posto al sole ci informano che Niko si renderà conto che Susanna non è pronta a compiere il passo che avevano concordato. Marina inizierà a lavorare in maniera più assidua del solito per dimostrare a tutti di essere all'altezza del ruolo che ricopre. A quel punto, Fabrizio cercherà in tutti i modi di aiutare la compagna, riuscendo anche a trovare un modo per affiancarla nei suoi sforzi. Dopo essersi sposati, Guido e Mariella si prepareranno a trascorrere la loro prima notte insieme come marito e moglie. La loro felicità però, verrà interrotta dall'arrivo improvviso ed inatteso di Sergio Massaro.

Giulia si arrabbia con Franco

Susanna inizierà a sentirsi a disagio in presenza di Eugenio, ma cercherà lo stesso di convincere Niko del contrario.

Nel frattempo, Mariella e Guido accetteranno di aiutare Sergio a riconquistare l'affetto di Bice. Franco cancellerà involontariamente un programma televisivo di Giulia che si arrabbierà notevolmente. Alberto e Patrizio litigheranno a causa dell'interesse che entrambi hanno nei confronti di Clara, mentre Filippo si preparerà a trascorrere alcuni giorni in compagnia della figlia Irene.

Serena ripenserà ai giorni felici trascorsi insieme al suo ex marito, mentre Silvia chiederà a Michele e Rossella di aiutarla di più nei lavori domestici.

Susanna aiuta Eugenio

Irene inizierà a soffrire a causa della separazione dei suoi genitori, mentre Filippo e Serena inizieranno a sentire la mancanza l'uno dell'altra.

Patrizio deciderà di confidarsi con qualcuno di inaspettato, mentre Susanna fornirà ad Eugenio un'importante indizio per proseguire le sue indagini per trovare i Tregara. Più tardi, Nicotera sposterà la sua attenzione nuovamente su Alberto, mettendolo sotto pressione. A quel punto però, Palladini deciderà di reagire alla situazione, indagando nella vita del magistrato per trovare un punto debole da utilizzare contro di lui. Alla fine, la ricerca di Alberto fornirà gli esiti sperati.