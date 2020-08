Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 31 agosto a sabato 5 settembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Liberto finirà in prigione con l'accusa di violenza ai danni di Genoveva Salmeron. Invece Ramon Palacios riferirà a un giornalista tutto ciò che ha saputo sul conto di Alfredo Bryce.

Liberto finirà in prigione con l'accusa di violenza

Rosina deciderà di dare a Liberto la possibilità di scusarsi, però l'uomo prima dell'incontro verrà arrestato con l'accusa di violenza.

Seler sarà costretto a chiedere aiuto all'avvocato Felipe che andrà subito ad assisterlo. Quest'ultimo affronterà Alfredo, che però avrà già raggiunto il suo obiettivo insieme a sua moglie Genoveva. In particolare, un testimone affermerà di aver visto Liberto abusare di Salmeron. Sebbene si tratti solo di un tranello, il Seler temerà che il giudice non gli conceda la libertà nemmeno dopo il pagamento della cauzione.

Intanto, Cesareo sentirà Camino nominare un certo Valdeza nel sonno e poco dopo il domestico scoprirà che si tratta di un luogo e non una persona. Invece Ramon riferirà ad un giornalista tutto ciò che ha scoperto sul conto di Bryce. In particolare, Palacios spererà di incastrare il marito di Genoveva, che però non si lascerà mettere con le spalle al muro tanto facilmente.

Poco dopo, Liberto temerà per la sua libertà a causa del falso testimone.Cinta sarà pronta a partire per il suo tour, ma prima Arantxa le farà confessare il suo amore per Emilio.

Liberto andrà via di casa

Successivamente, apparirà sul giornale la notizia della truffa e ciò farà infuriare Alfredo Bryce, che subito andrà a minacciare Ramon Palacios.

Invece, tutti gli abitanti di Acacias 38 esulteranno perché spereranno che tutti i loro problemi verranno risolti. Ursula riferirà ad Alfredo che Marcia lavorerà per lei e andrà a fare la spia a casa di Felipe. Ramon, Carmen, Lolita e Antoñito continueranno a stare al fianco di Liberto che verrà liberato.

Infatti, i Palacios inviteranno lui e la moglie a cena, ma Rosina non dimenticherà quanto successo e continuerà a non gradire la compagnia del suo consorte. Proprio per questo motivo, Liberto andrà via di casa per lasciare la moglie più serena.

Poco dopo, Felipe chiederà a Salmeron di raccontare tutta la verità su quanto successo tra lei e Liberto, ma Genoveva non lo ascolterà e Alfredo non ritirerà le accuse contro l'amico dell'avvocato.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate di Una vita per scoprire ulteriori novità. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutti gli episodi durante il passaggio televisivo su Canale 5, potrà recuperarli in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.