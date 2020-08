Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda in Spagna da lunedì 3 a venerdì 7 agosto ci sarà un salto temporale in cui si verificheranno diversi colpi di scena e novità inaspettate. In particolare, Santiago rapirà Felipe e Genoveva perché vorrà la confessione dell'omicidio di Marcia. L'uomo torturerà l'avvocato fino a quando sua moglie non si deciderà a confessare.

Santiago sarà pronto a tutto per rendere giustizia a Marcia

In particolare, Santiago mostrerà il suo volto a Genoveva e Felipe e confesserà di averli rapiti in modo che possano dire tutta la verità sull'omicidio di Marcia.

L'uomo sarà disposto a fare qualsiasi cosa per ottenere la testimonianza e rendere giustizia alla donna.

Intanto, Miguel non sarà per niente soddisfatto dell'atteggiamento di Anabel e vorrà un motivo che giustifichi la loro rottura, ma la donna non vorrà dirglielo. Poco dopo, quest'ultimo parlerà con suo padre che giurerà di far espellere i Quesadas dalle loro vite. Nel mentre, Lolita riceverà i risultati dei test medici che ha effettuato, ma saranno inconcludenti in quanto non gli diranno tutto sulla sua malattia.

Successivamente, Felipe Alvarez Hermoso apprenderà da Santiago che sua moglie sarà andata in tribunale per la tragica morte di Marcia. L'avvocato rimarrà inorridito e inizierà ad avere dei sospetti.

Genoveva confesserà di aver ucciso Marcia

Santiago torturerà Felipe, e Genoveva non ne potrà più di ascoltar le sofferenze del marito. Nel mentre, Lolita annuncerà un viaggio a Cabrahigo e Carmen sospetterà che ci sia qualcosa dietro a questa partenza improvvisa. A quel punto, la donna confesserà alla moglie di Ramon che starà partendo per cercare una cura ai suoi mali.

Nel frattempo, Felicia cercherà di estorcere informazioni al sicario di Santiago per fermare la tortura, ma l'uomo non si fermerà e continuerà a far soffrire Felipe.

Infatti, Santiago non si fermerà con le torture fino a quando Felipe o Genoveva non confesseranno la verità. Intanto, Marcos deciderà di partire per il Messico e Anabel confesserà a Miguel di essere spaventata dalla partenza di suo padre, ancora di più dopo aver avuto uno spiacevole incontro con Aurelio.

Marcos, e prima di partire, lascerà un numero di telefono per Soledad con chiare istruzioni: "se succede qualcosa con i Quesadas, devi chiamare quel numero". Carmen si offrirà di accompagnare Lolita a Cabrahigo, ma la donna preferirà fare il viaggio da sola. Poco dopo Genoveva, vedendo la sofferenza del marito, confesserà di aver ucciso Marcia.

Genoveva chiederà di parlare con Ramon

Dopo il salto temporale, Salmeron sarà in prigione dopo aver confessato il suo crimine. Nonostante ciò, la signora giurerà vendetta da dietro le sbarre. Lolita, invece, preparerà una sorpresa per suo marito che continuerà ad essere immerso nella politica e attirerà ancora l'interesse di Natalia.

Intanto, Genoveva chiederà di parlare con Ramón Palacios, mentre Felipe e Liberto faranno la pace e si riconcilieranno.

Invece, Antoñito non arriverà in tempo all'appuntamento con la moglie in quanto si intratterrà per un caffè con Natalia.