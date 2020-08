Prosegue lo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera iberica tra le più seguite in questo momento in Italia. Le trame spagnole anticipano tempi duri per una delle coppie più amate di Acacias 38. Scendendo nel dettaglio, Rosina Rubio (Sandra Marchena) e Liberto Mendez (Jorge Pobes) attraverseranno un punto morto del loro matrimonio. La donna, infatti, annuncerà al marito di voler lasciare il ricco quartiere alla volta del Portogallo, dove avrà l'opportunità di stare accanto a Leonor, diventata madre nel frattempo di tre gemelle

Una vita: Genoveva si pente di aver accusato di abuso Liberto

Le anticipazioni di Una vita trasmesse prossimamente svelano che Rosina non riuscirà a perdonare il tradimento di Liberto.

Per tale ragione, la donna prenderà una decisione che sorprenderà tutto il quartiere. Tutto inizierà nel momento in cui Genoveva (Clara Garrido) farà in modo che Casilda assista a un incontro passionale tra lei e Mendez. Una volta scoperto, la Rubio caccerà di casa il consorte traditore. Ma la situazione si complicherà ulteriormente quando Alfredo sporgerà denuncia contro il nipote di Susana per aver violentato la Salmeron. A tal proposito, Felipe (Marc Parejo) assumerà la difesa dell'amico, sebbene Bryce si avvalga della testimonianza di Ursula (Montserrat Alcoverro) per tentare di vincere il processo. Intanto Genoveva si pentirà di aver accusato ingiustamente Liberto.

Liberto scagionato, Rosina vuole trasferirsi in Portogallo

Nel corso delle nuove puntate di Una vita, Felipe convincerà Fabiana a raccontare al giudice che Ursula non può aver assistito al presunto abuso, in quanto in quel momento si trovava in compagnia a lei ed Agustina in soffitta.

Alla fine, l'avvocato riuscirà a far scagionare il suo assistito grazie alla deposizione di Susana e Rosina, la quale ribadirà di non aver mai ricevuto offese e minacce da parte del consorte nei dieci anni di matrimonio.

In questo modo, Bryce incasserà la sconfitta, mentre continueranno a esserci dissidi all'interno del matrimonio dei coniugi Mendez.

La Rubio apparirà orgogliosa e non concederà una seconda chance a Liberto. Infatti comunicherà al marito di voler trasferirsi in Portogallo per rifarsi una vita dopo aver rifiutato il corteggiamento di Ignacio, un suo vecchio amico.

Ma il nipote della sarta non si arrenderà al rifiuto della consorte, tanto da decidere di organizzare un piano per riconquistarla e quindi farla rimanere con lui ad Acacias 38.

Liberto riuscirà nel suo intento? In attesa di sapere come continuerà la story-line, si ricorda che la soap opera va in onda ogni giorno dalle ore 13:45 su Canale 5.