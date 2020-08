Dopo la breve pausa di ferragosto la fortunata sere tv di origini turche Daydreamer - Le ali del sogno è tornata a occupare la rete ammiraglia Mediaset per la felicità dei fan. Nell'episodio in onda il 24 agosto, la protagonista assoluta Sanem Aydin (Demet Özdemir) avrà tutte le carte in regola per smascherare i due antagonisti dello sceneggiato.

Gli spoiler annunciano che la fanciulla metterà le mani nell'atto costitutivo della società di Emre Divit (Birand Tunca) e Aylin (Sevcan Yaşar). La sorella di Leyla non ci penserà due volte a minacciare il figlio minore di Aziz dandogli un ultimatum, visto che gli dirà che se non racconterà tutta la verità a Can (Can Yaman) lo farà lei.

Daydreamer, anticipazioni episodio del 24 agosto: Sanem minaccia Emre

Nel corso della quarantanovesima puntata della soap opera in programmazione su Canale 5 lunedì 24 agosto sempre a partire dalle 14:45, Sanem sarà in procinto di mettere fuori gioco Emre e Aylin. In particolare la fanciulla verrà a conoscenza che il contabile della Fikri Harika, e la sua ex fidanzata hanno fondato una società all'insaputa di Can. Emre dopo aver chiesto alla darklady se ha preso la copia dei documenti in grado di testimoniare la loro collaborazione lavorativa, farà i conti con Sanem.

L’aspirante scrittrice ricatterà quindi il figlio minore di Aziz dicendogli di essere disposta a far sapere tutta la verità sul suo doppiogioco a suo fratello, se non sarà lui a farlo entro tre ore.

Emre disperato seguirà alla lettera l’ennesimo consiglio della propria amante, che dopo aver cercato di tranquillizzarlo lo inviterà a chiedere aiuto a Leyla per risolvere la complicata situazione.

Daydreamer spoiler: Emre non viene smascherato grazie a Leyla, Sanem rinuncia a dire la verità a Can

Emre sapendo che la sua segretaria nutre un forte interesse sentimentale per lui, coglierà l’occasione al volo per chiederle di recuperare il famoso documento di cui si è impossessata sua sorella Sanem.

A questo punto Sanem si recherà nell'abitazione di Can e non riuscirà a far venire alla luce il vero volto di Emre. Nello specifico Sanem non potrà spiegare al fotografo per quale motivo gli ha raccontato tante menzogne sin da quando si sono conosciuti. In poche parole non ci sarà nessuna traccia dell’unica prova che la ragazza aveva tra le mani, a causa dell’intervento provvidenziale dell’ingenua Leyla che ovviamente agirà per amore.