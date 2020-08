La serie tv di origini turche intitolata DayDreamer - le ali del sogno è sempre maggiormente ricca di colpi di scena. Le anticipazioni degli episodi in programma su Canale 5 tra qualche settimana, raccontano che ci sarà una svolta sentimentale. Infatti Leyla Aydin (Oznur Serceler) prenderà una decisione inattesa quando Emre Divit (Birand Tunca) interromperà la loro liaison amorosa appena nata a causa di Aylin (Sevcan Yasar).

La fanciulla - seppur sia ancora con il cuore spezzato per l'ennesima delusione - si fidanzerà con Osman Isik (Ali Yagci), da sempre innamorato di lei.

DayDreamer, trame turche: Emre costretto a lasciare Leyla

Nelle prossime puntate della telenovela, Aylin minaccerà Emre dicendogli di essere disposta a far sapere a Can di aver ottenuto il 20% delle azioni della Fikri Harika che possedeva Enzo Fabbri grazie a lui. Il secondogenito di Aziz per non essere smascherato, si vedrà costretto a mettere fine alla relazione sentimentale con Leyla. Quest’ultima, dopo essere stata lasciata all'improvviso dal proprio capo, accetterà il corteggiamento di Osman.

La situazione si complicherà quando Aylin rimetterà piede nell’agenzia pubblicitaria dei Divit, poiché lascerà intendere a Leyla che lei ed Emre sono tornati ad essere una coppia ma in segreto. Anche se Ceycey - su ordine di Ayhan - la fotograferà in compagnia del suo ex, Leyla darà il consenso a Osman per dichiararle il suo amore in presenza dei suoi familiari.

Il macellaio avendo perso i suoi genitori, per l’importante occasione sceglierà di avere al suo fianco Melahat.

Leyla Sanem e Osman fidanzati, Emre apprende l’inganno di Aylin

Nel corso di una serata in cui saranno presenti anche Can, Muzaffer, e Ceycey, Leyla e Osman renderanno pubblico il loro fidanzamento, avendo ricevuto la benedizione di Nihat.

Nonostante ciò la sorella di Sanem farà capire di non essersi dimenticata affatto di Emre, soprattutto quando quest’ultimo busserà alla sua porta.

Nello specifico Emre, dopo aver appreso da sua madre Huma che Leyla diventerà la moglie di Osman, si recherà subito dagli Aydin con l'obiettivo di far cambiare idea alla ragazza.

Purtroppo l’uomo d’affari non riuscirà nel suo intento e non farà fatica a capire di aver perso la sua ex in modo definitivo.

In seguito, durante una discussione accesa con Emre, la primogenita degli Aydin farà notare all’uomo che lui è tornato subito tra le braccia di Aylin. Il fratello di Can ovviamente non perderà tempo per sottolineare a Leyla di essere stata vittima di un orrendo inganno.