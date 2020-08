Le nuove anticipazioni di Una vita riguardanti ciò che andrà in onda il prossimo 27 agosto, riserveranno non poche sorprese. Liberto si ritroverà nei guai, dopo che Alfredo comunicherà a donna Susana di averlo denunciato per violenza contro Genoveva. Per Seler non sarà un periodo facile, visto che sembrerà non riuscire a farsi ascoltare da Rosina, furiosa dopo aver scoperto il tradimento del marito. Alfredo dopo aver annunciato di aver denunciato Liberto, non esiterà a minacciare Ramon, intimandogli di smetterla di indagare sul suo conto. Ramon si farà intimidire dalle sue minacce?

Alfredo minaccia Ramon nella prossima puntata di Una vita

Già negli scorsi episodi, i telespettatori di Una vita hanno intuito come Ramon non abbia nessuna intenzione di lasciar perdere le indagini sul conto di Alfredo. Con l'aiuto di Felipe, il padre di Antonito avrà messo al corrente dei suoi sospetti anche il commissario Mendez. Lolita intanto, si sarà fatta intenerire da Genoveva, la quale le avrà fatto credere di essere stata picchiata da Alfredo, perché furioso a causa del suo tradimento con Liberto. Lolita non sa che la donna si è colpita da sola per incastrare il marito. Quest'ultimo, dal canto suo, affronterà Ramon in un duro faccia a faccia, durante il quale non esiterà a minacciare Palacios senior, intimandogli di interrompere le indagini sul suo conto.

Alfredo denuncia Liberto accusandolo di aver picchiato Genoveva

Mentre Ramon non si farà intimidire dalle minacce di Alfredo Bryce, donna Susana sembrerà essere riuscita a convincere Rosina a parlare con Liberto. Sarà proprio la sarta successivamente, a ricevere la visita di Alfredo, il quale le comunicherà di aver denunciato Liberto per violenza ai danni di Genoveva.

Cinta e Rafael invece, parleranno ai Dominquez dei loro progetti.

Una vita, trama del 27 agosto: Liberto portato in commissariato

La trama dell'episodio di Una vita in onda il prossimo 27 agosto vedrà Bellita sconcertata dalla notizia del fidanzamento di Cinta e Rafael. La donna avrà bisogno di tempo per riflettere su questo fatto e sulla richiesta della figlia di partire in tournée con il musicista.

Dopo qualche tentennamento, Bellita acconsentirà, a patto che Arantxa li accompagni. Nel frattempo, Liberto verrà prelevato dalle guardie e portato in commissariato, per rispondere delle accuse mosse da Alfredo. Dando uno sguardo alle anticipazioni rigurdanti le puntate successive di Una vita, il marito di Rosina riuscirà a tornare ad Acacias in breve tempo, grazie all'intervento di Felipe.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla visione della nuova puntata di Una vita in onda giovedì 27 agosto su Canale 5, a partire dalle 14:10.