Finalmente per la felicità dei fan appassionati, dal 31 agosto 2020 su Canale 5 torneranno ad andare in onda gli episodi inediti della soap opera Il Segreto. Gli spoiler di ciò che accadrà fino al 5 settembre 2020, annunciano che Don Ignacio Solozabal affronterà il capitano Huertas per far sfuggire Pablo all'arresto. Non appena rimarrà da solo con Manuela e Carolina, l’uomo d’affari però esigerà di sapere la verità su quanto accaduto al suo figlioccio. Ignacio dopo aver appreso che il ragazzo si è dato alla fuga dal servizio militare per non rischiare la vita, lo rimprovererà per la sua disobbedienza.

Inoltre Ignacio anche se scoprirà che Pablo ama la sua terzogenita Carolina, vorrà tirarlo fuori dai guai lo stesso.

Il Segreto, trame al 5 settembre: Manuela vieta a Carolina di uscire dalla villa

A movimentare le puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo italiano da lunedì 31 agosto a sabato 5 settembre 2020 saranno nuovamente le vicende dei Solozabal, e della marchesa Isabel de Los Visos. L’appuntamento con la telenovela al momento sarà a partire dalle 15:30, fino a quando non riaprirà i battenti il noto talk show Uomini e Donne. Per iniziare Marta accetterà di essere la damigella d’onore della sorella Rosa. Manuela dopo aver chiesto a Carolina di darle delle spiegazioni sulle sue numerose uscite, le vieterà di lasciare la villa.

Intanto Onesimo dopo aver manifestato la sua paura a causa dell’arrivo a Puente Viejo degli uomini tedeschi, farà sapere ai propri familiari ciò che è successo durante il suo soggiorno in Germania. Nel contempo Mauricio confesserà a Raimundo di essere venuto a conoscenza che la marchesa ha comprato diverse terre che appartenevano a Francisca.

Successivamente Matias manifesterà il suo disappunto quando saprà dei progetti terroristici di Damian e Alicia, invece Don Ignacio darà il consenso a Marta per lavorare in fabbrica ma come contabile. Quest’ultima sottolineerà al proprio genitore di volersi occupare del progetto per la produzione dei nuovi barattoli.

Intanto Dolores farà arrabbiare Tiburcio dopo aver iniziato uno sciopero, mentre Onesimo grazie alla complicità del sindaco, del capitano, e dei cittadini, potrà sfuggire alle grinfie di Gunther.

Raimundo chiede delle spiegazioni ad Isabel, Onesimo inscena il suo decesso

Raimundo dopo aver visto Antonita con i fiori preferiti di Francisca, sospetterà sempre di più che la sua amata non sia così distante da lui. Alicia dopo aver discusso con suo padre riceverà una proposta da Damian: quest'ultimo vorrà assaltare e svaligiare un furgone che trasporta denaro per le banche. Quando Pablo si riprenderà, Carolina prenderà in considerazione l’idea di fuggire con il proprio amato. Durante la festa di fidanzamento di Adolfo e Rosa, la marchesa Isabel farà sentire a disagio Ignacio.

Pablo invece avrà ancora la febbre.

Raimundo dopo aver parlato con Mauricio si presenterà a La Habana, ed esigerà di sapere da Isabel per quale motivo si è impossessata delle proprietà di sua moglie. In seguito Alicia si chiarirà con suo padre, mentre Marta metterà piede nella tenuta dei de Los Visos per parlare con Adolfo. Nel frattempo Antonita entrerà in crisi a causa dell’arrivo di Inigo, visto che farà di tutto per non farlo incontrare con Francisca. Onesimo capirà di potersi salvare soltanto facendo credere a Gunther di essere passato a miglior vita, mentre Tomas si recherà alla locanda di Marcela con una scusa e le dirà cosa pensa di lei e Matias.

Alicia e Damian vogliono rapire Ignacio, Dolores e Hipolito interrogati da Gunther

A questo punto non appena riceverà una strana telefonata, Raimundo si metterà nuovamente alla ricerca della propria amata. Manuela dopo aver notato l’insolito comportamento di Carolina, la pedinerà e scoprirà che Pablo si nasconde in soffitta. Onesimo inscenerà la sua morte, con l’aiuto di tutti i cittadini che porteranno avanti la sua messinscena. Francisca e Antonita quando il capitano Huertas farà diverse visite a Isabel, crederanno che l’uomo stia facendo la corte alla marchesa.

Finalmente Ignacio chiederà a Marta di collaborare alla direzione della fabbrica, invece Manuela dopo aver promesso a Carolina di non dire a nessuno del ritorno di Pablo racconterà ad Encarcacion che i due giovani si amano.

Alicia avrà un litigio anche con Tomas, mentre il capitano Huertas metterà piede alla villa in compagnia di diversi poliziotti per far arrestare Pablo. Quest’ultimo non appena verrà raggiunto da Ignacio, non avrà altra scelta oltre a quella di dirgli che lui e Carolina hanno una relazione. A questo punto l’uomo d’affari cercherà di trovare una soluzione per proteggere il suo figlioccio. Per terminare Alicia e Damian si incontreranno senza Matias per programmare la loro prossima missione, ovvero il rapimento di Don Ignacio. Gunther invece convinto che Onesimo sia vivo sottoporrà ad un interrogatorio Dolores e Hipolito.