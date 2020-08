Le vicende della soap opera iberica Una vita si arricchiscono sempre di colpi di scena. Nelle puntate che i fan italiani seguiranno dal 23 al 29 agosto a partire dalle 14:05 circa, Liberto Seler sembrerà riuscire a farsi dare una possibilità dalla moglie Rosina Rubio verrà arrestato.

Il nipote di Susana finirà dietro le sbarre del carcere, con l’accusa di essersi approfittato di Genoveva Salmeron. Quest’ultima invece manipolerà Lolita Casado, poiché le farà credere di essere sottomessa dal marito Alfredo Bryce.

Una vita spoiler: Lolita difende Genoveva, Bellita consente alla figlia di partire

Gli spoiler degli episodi della telenovela in onda su Canale 5 da domenica 23 a sabato 29 agosto, svelano che Casilda dopo aver sorpreso Liberto tra le braccia di Genoveva se ne andrà via sconvolta.

Intanto Emilio non appena Antonito gli dirà che Cinta e Rafael si sono baciati, deciderà di rinunciare alla sua amata che nel frattempo farà capire di essere confusa sentimentalmente. Ramon sempre più convinto che a truffare gli abitanti di Acacias 38 sia stato Alfredo, vorrà denunciarlo insieme a Felipe. Susana parlerà con Rosina del nipote Liberto, invece Lolita anche contro il consenso del marito farà visita a Genoveva per sostenerla. Alvarez Hermoso farà sapere ai Palacios che gli archivi della banca americana sono stati distrutti da un incendio. Genoveva si procurerà delle lesioni per far ricadere la colpa su Alfredo: con il suo gesto la darklady farà schierare Lolita dalla sua parte, infatti non ci penserà due volte a difenderla.

Cinta e Rafael chiederanno ai Dominguez il permesso per poter andare in tournée in Spagna. Bellita dopo aver appreso del fidanzamento della figlia, le darà la sua approvazione per partire. Emilio invece quando saprà che la sua ex ha intrapreso una relazione con il giovane chitarrista, si sfogherà scrivendo una poesia d’amore.

In seguito Susana chiederà aiuto a Felipe, quando verrà a sapere che Alfredo ha denunciato Liberto. Purtroppo quest'ultimo verrà condotto in commissariato sotto lo sguardo di Rosina: per merito dell’intervento di Alvarez Hermoso il nipote di Susana verrà rilasciato dopo essere stato sottoposto a un interrogatorio.

Nonostante ciò Seler non riuscirà a farsi perdonare dalla moglie, dato che gli dirà che il loro matrimonio è giunto al capolinea in modo definitivo.

Ramon vuole smascherare Alfredo, l’arresto di Liberto

A questo punto Alfredo minaccerà Ramon, dicendogli di smettere di fare delle indagini sul suo conto. Intanto Bellita proporrà di festeggiare al Nuovo Secolo XX la tournée di Cinta e Rafael: quest’ultimo durante il pranzo annuncerà che il suo viaggio con la sua fidanzata è stato anticipato. Nel frattempo Cesareo sarà deciso a scoprire chi è il misterioso Valdeza, e non si accorgerà della presenza di una foto su un giornale in cui emergerà che colui che sta cercando in realtà è un luogo.

Ramon sarà deciso a smascherare Alfredo con la complicità di un giornalista, invece Felipe darà delle lezioni di spagnolo a Marcia.

Quest’ultima e l’avvocato appariranno parecchio complici. Inoltre la nuova domestica dell’avvocato si rivelerà essere una spia ingaggiata da Ursula per spiare l’uomo. Rosina quando Susana le consiglierà di non lasciare Liberto, si dirà disposta ad ascoltare il marito. Sfortunatamente quest’ultimo non potrà dare nessuna delucidazione alla consorte, poiché finirà in prigione.