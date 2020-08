Continua l'appuntamento con le notizie di DayDreamer - Le ali del sogno, la serie televisiva turca trasmessa in Italia dal lunedì al venerdì su Canale 5. La puntata che gli spettatori avranno modo di vedere mercoledì 26 agosto si preannuncia ricca di colpi di scena per Can Divit e Sanem Aydin, i quali dovranno affrontare l'ennesima incomprensione che avverrà nella loro storia d'amore. Gli spoiler annunciano che tra il fotografo e l'aspirante scrittrice la tensione sarà sempre più pesante. A causare l'ennesimo scontro tra i due innamorati sarà l'imprenditore italo-francese Enzo Fabbri.

DayDreamer, trama puntata del 26 agosto: Sanem scopre che non è stato Can a regalare il vestito

Le anticipazioni di DayDreamer, riguardanti la puntata in onda il 26 agosto in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che il risultato delle elezioni per diventare il nuovo presidente dell'associazione del quartiere alimenterà la competizione tra Mevkibe e Aysun. Infatti le due donne diventeranno molto furiose nel momento in cui sapranno di aver ricevuto lo stesso numero di voti: presto, però, la votazione di qualcuno potrebbe fare cambiare la situazione. Nel frattempo Sanem riceverà a casa una scatola da un misterioso spasimante, contenente un vestito da sera molto elegante che indosserà per la sua festa di compleanno.

Aydin non appena si recherà alla festa convinta che la serata sia stata organizzata per lei da parte di Can, capirà che si è sbagliata. Infatti, proprio in questa occasione l'aspirante scrittrice si renderà conto che in realtà a regalargli l'abito è stato Enzo e non l'ex fidanzato, come pensava.

Sanem decide di licenziarsi dall'agenzia pubblicitaria per via della tensione con Can

Gli spoiler del nuovo episodio di DayDreamer in onda martedì 26 agosto svelano che Can diventerà ancora più geloso dell'interesse che l'italo-francese nutre verso i confronti di Sanem. A questo punto la tensione tra il maggiore dei fratelli Divit e l'ex fidanzata diventerà sempre più pesante, tanto da indurre la ragazza a prendere una drastica decisione riguardante il suo posto lavorativo.

Nello specifico l'aspirante scrittrice deciderà di licenziarsi dall'agenzia pubblicitaria dopo le tante incomprensioni nate con il fotografo. Per finire, il giorno seguente alla Fikri Harika tutti i dipendenti non faranno altro che parlare di Sanem, del vestito e della festa allestita in suo onore da Enzo. Per chi non avrà modo di vedere in onda la puntata del 26 agosto può rivederla in replica streaming online. Infatti, vi segnaliamo che tutti gli episodi di Daydreamer - Le ali del sogno che sono già stati trasmessi su Canale 5 sono disponibili in replica streaming online accedendo al sito web gratuito Mediaset Play, di cui è possibile scaricare anche l'omonima applicazione gratuita per tablet e smartphone.