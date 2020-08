La telenovela iberica Una vita continua a stupire i suoi fan. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 tra qualche settimana, si assisterà all’ennesimo colpo di scena. Genoveva Salmeron (Clara Garrido) sembrerà rinunciare all’idea di vedere soffrire gli abitanti di Acacias 38, per vendicare il decesso di Samuel Alday (Juan Gareda). La dark lady, oltre ad allearsi con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) per consentire a Liberto Seler (Jorge Pobes) di uscire dal carcere, darà una mano all’avvocato per screditare suo marito Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz).

La perfida donna metterà al corrente il vedovo di Celia dell’omosessualità del banchiere e accetterà di aiutarlo a trovare Eladio Sanchez (Raul Amores), l’amante di suo marito.

Una vita, spoiler: Liberto esce dal carcere, Alfredo minaccia Marcia

Le anticipazioni relative a ciò che accadrà nelle prossime settimane di programmazione, svelano che Liberto verrà scagionato per merito della falsa testimonianza di Fabiana. Quest’ultima, su invito di Felipe, dimostrerà al giudice che Ursula non potrebbe mai aver visto il marito di Rosina usare della violenza nei confronti Genoveva. Non appena il nipote di Susana tornerà in libertà, Alfredo capirà subito che la donna che ha sposato ha stretto un'alleanza con Alvarez Hermoso per andargli contro.

A questo punto il banchiere minaccerà Marcia, la nuova domestica di Felipe, e le chiederà di metterlo subito al corrente se dovesse vedere qualche incontro clandestino tra sua moglie e l’avvocato.

In effetti Alfredo non si sbaglierà, visto che Genoveva e Felipe intraprenderanno una vera e propria relazione extraconiugale.

Genoveva confessa il segreto del marito, Felipe assume un investigatore privato

Il vedovo di Celia, proprio quando si troverà in compagnia di Salmeron sotto lo sguardo della brasiliana, dirà alla dark lady di svelargli qualche segreto oscuro su Alfredo.

L’obiettivo dell’avvocato, ovviamente, sarà quello di farla pagare al malvagio uomo, per aver fatto cadere in miseria tutti i cittadini a causa del fallimento della banca americana. Genoveva, dopo aver messo piede a casa di Felipe, gli dirà che suo marito è solito trascorrere passa delle notti d’amore con degli amanti, tra cui Eladio Sanchez e altri uomini più giovani di lui.

Non appena Salmeron gli sottolineerà anche che Alfredo tratta male i suoi spasimanti, Alvarez Hermoso assumerà un investigatore privato per poter rintracciare l’amante del malvagio uomo, in modo da poterlo convincere a denunciare il banchiere. Nel contempo Bryce darà un’ultima possibilità a Marcia, per scoprire i piani di Felipe e Genoveva.