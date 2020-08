Non mancheranno momenti ricchi di tensione e intrighi nelle puntate della soap Daydreamer - Le ali del sogno, in onda su Canale 5 l’ultima settimana di agosto. Gli spoiler annunciano che Sanem Aydin dopo non essere riuscita a farsi perdonare da Can Divit farà un gesto inaspettato.

L’aspirante scrittrice parecchio delusa smetterà di lavorare alla Fikri Harika, e il fotografo quando si renderà conto di aver fatto un errore farà di tutto per far tornare la sua amata nella sua azienda.

Daydreamer, spoiler al 28 agosto: la sorella di Leyla non riesce a smascherare Emre

Nel corso degli episodi che i telespettatori italiani avranno la possibilità di seguire da lunedì 24 a venerdì 28 agosto, Sanem apprenderà che Emre e Aylin hanno fondato una società.

L’aspirante scrittrice dopo aver fatto la sconvolgente scoperta, minaccerà il figlio minore di Aziz dicendogli di essere disposta a mettere al corrente Can della sua alleanza con la sua ex. Emre su consiglio di Aylin si servirà della complicità di Leyla per poter recuperare i documenti in grado di smascherarlo: a causa della sorella Sanem non avrà le prove per far venire alla luce il vero volto del contabile della Fikri Harika. La fanciulla quindi ancora una volta non potrà spiegare al fotografo per quale motivo gli ha detto tante menzogne.

A questo punto Aylin approfitterà della festa organizzata per inaugurare il nuovo assetto societario dell’azienda per attuare l’ennesima mossa strategica.

Nel contempo Mevkibe si candiderà presidente di associazione del suo quartiere, e non passerà di certo inosservata la sua rivalità con Aysun: le due donne infatti saranno furiose quando otterranno gli stessi voti.

Sanem non vuole più lavorare alla Fikri Harika, Can furioso con il fratello

Successivamente Sanem riceverà un pacco da un mittente sconosciuto, contenente un bellissimo abito da sera da indossare per il suo compleanno.

Durante la festa l’aspirante scrittrice capirà che a farle il regalo in realtà è stato Enzo Fabbri, e non Can come pensava. Quest’ultimo per via della sua gelosia farà arrabbiare così tanto Sanem, che deciderà di dare le dimissioni. Il giorno seguente alla Fikri Harika si parlerà della sorella di Leyla, invece Mevkibe capirà che essere presidente non è affatto facile.

Sanem si arrabbierà, dopo essersi accorta casualmente che sua sorella Leyla è in possesso dell’atto costitutivo tra Emre e Aylin. La primogenita degli Aydin assalita dai sensi di colpa non ci penserà due volte a far avere il documento a Can, che su tutte le furie affronterà Emre e gli dirà di non essere più suo fratello.

Aysun caccerà via di casa Muzaffer, invece il fotografo convincerà Sanem a tornare a lavorare nella sua agenzia per partecipare alla campagna in favore della Compass sport. Il figlio maggiore di Aziz riuscirà nel suo intento improvvisandosi un garzone di bottega. Intanto Aylin metterà in cattiva luce Can agli occhi della madre Huma, con la speranza che la donna si decida a cedere il suo pacchetto azionario ad Emre.

In seguito Mevkibe comincerà a essere in difficoltà, a causa dei cittadini che la presseranno. Per concludere Sanem non nasconderà la sua gelosia nell'istante in cui Can incontrerà la sua vecchia amica Gamze.