Le trame della soap opera Una vita sono sempre pronte a stupire i telespettatori. Prossimamente si verificherà l’ennesimo colpo di scena, che riguarderà Lolita Casado (Rebeca Alemany). La moglie di Antonito Palacios (Alvaro Quintana), dopo essersi fatta truffare da Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz) non accoglierà nel migliore dei modi il fatto di essere rimasta incinta proprio in un momento complicato della sua vita.

Una vita, spoiler: Genoveva smascherata, Lolita si sente male

Dagli spoiler di Una vita si evince che Lolita e Antonito non avranno altra scelta che quella di vendere la loro bottega.

I due coniugi dovranno agire in tale maniera, per aver investito come altri cittadini del denaro nella banca americana gestita da Alfredo Bryce. Quest’ultimo capirà che Genoveva non è più convinta di voler vedere nuovamente soffrire i paesani per vendicare il decesso di Samuel Alday e quindi le volterà le spalle. In particolare l’uomo farà sapere a Lolita che la sua consorte in realtà è tornata ad Acacias 38 proprio per farla pagare ai vari abitanti. Dopo aver smascherato Genoveva, la bottegaia non ci penserà due volte a schiaffeggiarla in pubblico, facendo venire quindi alla luce il vero volto della malefica donna.

Inoltre la nuora di Ramon interromperà ogni tipo di rapporto con Salmeron, ed eviterà di affrontarla anche quando Antonito le dirà che ha cercato di farlo cadere tra le sue braccia.

A questo punto Lolita avrà una serie di malesseri. La donna - dopo aver pensato di stare male a causa della perdita del suo caseificio - accetterà di farsi visitare da un dottore, e verrà a conoscenza di aspettare il suo primo figlio.

La nuora di Ramon in dolce attesa, Antonito felice di diventare padre

Avendo ancora dei gravi problemi economici, la nuora di Ramon - invece di gioire per aver appreso che diventerà mamma - si lascerà andare alla disperazione totale. L’unica persona a conoscenza della gravidanza di Lolita sarà Fabiana: la giovane le farà sapere di non sapere come fare per crescere la creatura che porta in grembo.

Nel contempo i mancamenti della moglie di Antonito non passeranno di certo inosservati a Carmen, che organizzerà una riunione di famiglia con i Palacios per convincere la nuora a essere sincera. Lolita non avrà altra scelta che annunciare ai propri cari di essere in stato interessante, rendendo felice il marito, il quale non vedrà l’ora di essere padre.

I futuri genitori non avranno più nessuna preoccupazione per merito dell’intervento di Ramon, che recupererà il loro negozio con l’aiuto di Genoveva. Quest’ultima - assalita dai sensi di colpa - si servirà della complicità di Ursula, per estorcere ad Alfredo la somma di denaro utile ai vicini per investire nella compagnia assicurativa La Tizona.

Per Palacios non sarà affatto difficile costringere Bryce a ridare la bottega ad Antonito e Lolita. Il nuovo compagno di Genoveva si piegherà al volere di Ramon, anche perché il contratto firmato in precedenza prevedeva che avrebbe dovuto restituire l’attività ai vecchi proprietari qualora avessero avuto i soldi necessari.