Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera iberica che andrà in onda anche durante la settimana di Ferragosto sui teleschermi italiani. Le trame spagnole in programma nelle prossime settimane su Canale 5 svelano che Bellita Del Campo (Maria Gracia) sarà costretta a chiedere l'aiuto della nemica Felicia Pasamar (Susana Sotelo) per ostacolare il ritorno di fiamma di Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) e Emilio.

Una vita: Cinta scopre che Emilio non ha mai smesso di amarla

Dalle anticipazioni di Una vita si evince che nascerà un'inaspettata alleanza tra Bellita e Felicia nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5.

Tutto inizierà quando Emilio (Jose Pastor) sarà obbligato dalla madre a lasciare Cinta, in quanto contraria ad imparentarsi con una famiglia di artisti. Una volta appresa la verità, Del Campo andrà su tutte le furie, tanto da iniziare una vera guerra nei confronti della ristoratrice. A tal proposito, la cantante tirerà delle uova addosso alla Pasamar durante le proteste per il crack del banco americano. Per questo motivo, la donna trascorrerà una notte in galera. In seguito, tra le due donne nascerà una sorta di guerra fredda che si appianerà quando la Dominguez inizierà a flirtare con il chitarrista Rafael, detto Lo Spiantato. Tuttavia, la giovane accetterà di fidanzarsi con lui solo per svolgere una tournée in giro per la Spagna come cantante e ballerina di flamenco.

Le cose prenderanno un' altra piega al momento della partenza. Antonito (Alvaro Quintana) e Camino recupereranno un diario che Emilio aveva gettato nella spazzatura in onore della fidanzata. Per questo motivo, i due complici faranno in modo che la figlia di Jose Miguel legga il quaderno, dove scoprirà che il Pasamar non ha mai smesso di amarla.

Bellita e Felicia vogliono ostacolare il ritorno di fiamma di Cinta e Emilio

Gli spoiler della soap opera trasmessi a breve su Canale 5 svelano che Cinta deciderà di non salire sul treno, tanto da ritornare ad Acacias 38 dove siglerà la pace con Emilio con un intenso bacio. In seguito, Dominguez prenderà le distanze dal chitarrista, rivelandogli la cruda realtà.

Rafael (Andreas Munoz), a questo punto, accetterà di buon grado l'addio della giovane dopo aver ricevuto un'importante offerta lavorativa.

Bellita, nel frattempo, comprenderà che la figlia e Pasamar hanno iniziato a rivedersi, tanto da organizzare un piano per ostacolare la loro ritrovata armonia. Per fare ciò, Del Campo darà appuntamento a Felicia per proporle un'alleanza dopo averle raccontato del ritorno di fiamma della coppia. Infine le due donne coinvolgeranno nel loro piano Jose Miguel e la serva Arantxa.