Fabrizio Corona è finito al centro dei Gossip in questi giorni per via di alcune indiscrezioni trapelate in rete. L'imprenditore sarebbe uno dei possibili nuovi tronisti della nuova edizione di Uomini e donne. Non è ancora sicura la partecipazione dell'ex marito di Nina Moric al dating show di Canale 5 e ci sarebbe anche l'incognita di un eventuale permesso del tribunale per poter spostarsi da Milano per via degli arresti domiciliari che sta scontando.

Fabrizio Corona possibile tronista a Uomini e Donne

Fabrizio Corona è al momento single e potrebbe cercare la donna della sua vita nella trasmissione di Maria De Filippi.

Sembrerebbe che nella lista di vip della conduttrice figuri anche il papà di Carlos Maria. Secondo indiscrezioni pubblicate su 'Nuovo Tv', Maria vorrebbe affiancare ai giovani anche dei personaggi noti e avrebbe pensato a Fabrizio Corona. La presenza dell'ex re dei paparazzi porterebbe sicuramente ascolti elevati a Uomini e Donne. Il carattere imprevedibile e impulsivo dell'ex marito di Nina Moric e l'immagine di bello e dannato, sarebbero delle carte vincenti per stregare le corteggiatrici che proverebbero a fare breccia nel suo cuore.

Il permesso negato a Fabrizio Corona per i 18 anni di Carlos

Fabrizio Corona attualmente non è un uomo libero. L'imprenditore sta scontando gli arresti domiciliari nella sua casa di Milano, circondato dalle persone care.

Recentemente il tribunale non ha concesso la partecipazione di Corona al compleanno del figlio Carlos Maria. Nonostante l'evento fosse importante, trattandosi dei diciotto anni del suo unico figlio, avuto con Nina Moric, Fabrizio non ha potuto prendere parte ai festeggiamenti avvenuti in Piemonte. Corona in quell'occasione non ha fatto polemiche e ha detto di voler rispettare la legge, non trasgredendo.

Per poter essere presente all'occasione, Fabrizio si è collegato in diretta dal suo account Instagram.

La nuova edizione di Uomini e Donne

La prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne è prevista per il 27 agosto. Le uniche informazioni certe riguardo i futuri tronisti arrivano da Witty TV, uno dei canali ufficiali della trasmissione.

Sul sito web è stato pubblicato un video con i possibili futuri tronisti per il trono classico. I candidati a sedersi sull'ambita poltrona rossa sono tre ragazzi e ne verranno scelti due. Al momento, non resta che attendere qualche informazione in più riguardo ad una eventuale partecipazione di Fabrizio Corona nel dating show di Maria De Filippi e l'eventuale concessione da parte del tribunale di lasciare Milano per recarsi a Roma per prendere parte al programma.