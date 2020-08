Sul profilo Instagram ufficiale di Uomini e donne è stato pubblicato un video nel quale sono annunciati tre possibili tronisti della prossima stagione. A partire da settembre comincerà una nuova edizione del talk show e, come di consueto, nel periodo di luglio si effettuano i casting.

Lo scorso 29 luglio, infatti, sono state effettuate le registrazioni dei video di presentazione di tre ragazzi, i quali potrebbero salire sul tanto agognato trono. Loro sono Davide, Gianluca e Davide Blanda e ognuno di loro ha alle spalle un trascorso di vita differente.

Tra i possibili nuovi tronisti di Uomini e Donne c'è Davide

Per la prima volta nella storia di Uomini e Donne, la redazione ha deciso di mostrare in anteprima i candidati al trono del talk show. Sull'account Instagram la redazione ha esortato i fan ad andare sul sito Witty tv per prendere visione dei filmati di presentazione integrali e di commentare chi avrebbero gradito vedere sul trono a settembre. Ricordiamo, infatti, che i troni disponibili dovrebbero essere due, pertanto, uno tra i protagonisti di queste clip dovrebbe essere escluso. Il primo a presentarsi è stato Davide, un ragazzo di 25 anni che proviene da un paesino vicino Gallipoli. Il giovane ha palesato sin dal primo momento di avere un trascorso alquanto difficile alle spalle.

Suo padre, infatti, ha avuto dei problemi con la giustizia in passato e questo ha compromesso anche la sua immagine.

La presentazione di Gianluca

Per il ragazzo, infatti, prendere parte al programma rappresenta un'occasione di rivalsa per scrollarsi tutti i pregiudizi delle persone. Attualmente ha preso in gestione un ristorante, che gli occupa tutto gran parte delle giornate.

Il secondo papabile futuro tronista si chiama Gianluca. Lui ha 30 anni ed è un fisioterapista. Il giovane si è subito presentato come un ragazzo molto intraprendente, che ha molte passioni, tra cui andare in moto, praticare il surf, andare in palestra, giocare a calcio e molto altro. Gianluca ha detto di voler partecipare a Uomini e Donne per potersi cimentare in un'esperienza diversa, più lenta e accattivante.

Le parole di Davide Blanda

Infine, l'ultimo dei tre aspiranti tronisti è Davide Blanda, ha 27 anni e di mestiere fa l'operaio in un'azienda alimentare. Il ragazzo ha ammesso di essersi innamorato solo una volta, quando aveva 19 anni. All'epoca conobbe una ragazza abbastanza più grande di lui, che lo ha segnato profondamente. Adesso sono anni che non riesce a trovare la persona giusta, pertanto, spera di poterci riuscire nel talk show di Maria De Filippi. I telespettatori, però, sembrano essere rimasti un po' delusi dai candidati. Su Instagram, infatti, in molti hanno palesato di non gradire nessuno dei tre.