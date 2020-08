Nelle prossime puntate di DayDreamer la crisi tra Can e Sanem (quest'ultima non ha detto sì alla proposta di nozze del fidanzato) potrebbe portare delle incomprensioni anche a livello lavorativo. Preso dalla rabbia e dalla delusione Can deciderà di non badare ad alcune titubanze di Sanem e penserà di assegnare la campagna pubblicitaria di Makinon a Deren. Nessuno, però, immaginerà che dietro tutti i dubbi e le incertezze ci sarà lo zampino di Aylin.

DayDreamer, anticipazioni: Sanem non accetta la proposta di matrimonio di Can

Il non aver risposto subito "sì" alla proposta di matrimonio di Can costerà caro alla povera Sanem.

Non solo s'innescherà una piccola crisi tra i due, dove il ragazzo chiederà alla giovane di riflettere sui suoi sentimenti, ma anche a livello lavorativo le cose non procederanno nel migliore dei modi.

Sanem, all'interno dell'agenzia, sarà impegnata nella campagna pubblicitaria del nuovo cliente della Fikri Harika: Makinon. Quest'ultimo, in passato, è stato truffato da Enzo Fabbri, ma a quanto pare i sotterfugi nei suoi confronti non saranno ancora terminati. Fabbri, infatti, si avvarrà della sua complice Aylin per entrare in possesso della campagna pubblicitaria in fase di creazione per Makinon. La donna infatti, dopo che Enzo le ha ceduto il suo pacchetto azionario, è rientrata ufficialmente nella Fikri Harika.

Aylin ruba l'idea di Sanem per Makinon

Il primo compito di Aylin sarà quello di consultare tra le bozze di Sanem e proprio qui troverà lo slogan che la ragazza ha realizzato per Makinon. Successivamente avrà un colloquio con Deren, a cui darà alcuni consigli per fare colpo sul nuovo cliente. Le suggerirà uno slogan, che ovviamente sarà identico a quello creato da Sanem.

Intanto alla Fikri Harika ci sarà una riunione che riguarderà proprio la realizzazione della campagna pubblicitaria per Makinon. Dopo alcune consultazioni Sanem si renderà conto che il lavoro presentato da Deren è identico al suo. Davanti a tutti, e soprattutto davanti a Can, la ragazza porterà alla luce questo suo dubbio.

Can, però, non baderà alle parole della ragazza, visto che è ancora arrabbiato con lei per non avergli detto "sì" alla sua proposta di nozze. Per tale ragione deciderà di assegnare il lavoro a Deren.

Deren si rende conto che Aylin l'ha presa in giro

Solo dopo il dubbio sollevato da Sanem, Deren si renderà conto che Aylin l'ha solamente presa in giro. Ovviamente non dirà nulla davanti ai suoi colleghi, in quanto sarà convinta che se Can venisse a sapere di aver "rubato" l'idea di Sanem tramite Aylin, la licenzierebbe in seduta stante. In più Makinon sarà entusiasta dello slogan presentato da Deren, quindi la voglia di prevalsa su Sanem prevarrà su quella di dire la verità.

La donna, però, non immaginerà di essere al centro dell'ennesimo complotto di Aylin.

Quest'ultima, infatti, metterà a conoscenza Fabbri del progetto che verrà portato avanti da Deren.