Nuovi intrighi e colpi di scena attendono i telespettatori di DayDreamer - Le ali del sogno: le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia rivelano infatti che Huma, mamma di Can ed Emre Divit arriverà ad Istanbul con intenzioni tutt'altro che pacifiche. La donna, infatti, penserà da subito che Sanem e Leyla hanno intenzione di accasarsi con i suoi figli perché interessate al loro denaro e, guidata dalla perfida Aylin, deciderà di schierarsi contro le sorelle Aydin.

L'arrivo di Huma nel quartiere di Sanem

Arriverà presto a calcare le scene di DayDreamer Huma: quest'ultima è la mamma di Can ed Emre.

Già il fotografo aveva parlato con la dolce Sanem di sua mamma in termini poco edificanti, ammettendo di stare meglio senza di lei visto che dopo il divorzio dal padre aveva portato con sé solo il fratello minore, lasciandolo solo e senza punti di riferimento. Chiamata da Aylin, Huma deciderà di delegare Emre affinché governi il suo pacchetto azionario dell'agenzia pubblicitaria, in modo tale che il minore dei Divit possa continuare a stare in azienda nonostante Can abbia scoperto i suoi loschi piani per farlo fuori.

Huma si lascerà quindi influenzare da Aylin la quale, con la sua solita cattiveria, le racconterà che le azioni di Can potrebbero portare al fallimento l'agenzia. Inoltre, Huma da subito non prenderà in simpatia Sanem, certa che la ragazza abbia solo intenzione di irretire il figlio.

Infatti, si recherà nel quartiere di Aydin senza rivelare la sua identità ed avrà un diverbio sia con lei che con Mekvibe. La mamma di Sanem le offrirà dell'acqua dopo che la sua auto avrà un guasto e in quest'occasione Huma parlerà con Muzzafer chiedendo informazioni sulle figlie della donna.

Can furioso con la madre

Huma non si fermerà qui ma arriverà a dare della maleducata a Sanem. Infatti, la mamma di Can pesterà e poi prenderà a calci la ciotola di un gatto scatenando l'ira della dolce collaboratrice del fotografo. Quest'ultima resterà di stucco quando, durante la stessa serata, Huma si presenterà a casa di Can durante la festa per la chiusura di un contratto e svelerà la sua vera identità.

Can andrà su tutte le furie quando scoprirà che sua mamma è stata nel quartiere della donna che ama.

Can andrà dalla via dalla festa con la sua dolce Sanem e si rifugerà nella casa nel bosco raccontando che la madre non si è comportata bene con lui in passato. I guai per Sanem con la futura suocera sono solo agli inizi, infatti pur sapendo da Emre che Can è felice con Sanem, Huma cercherà di trovare un'altra donna per il figlio non ritenendo Aydin all'altezza dei Divit. Insomma, con la ripresa della messa in onda di DayDreamer arriveranno grosse e interessanti novità.