Sarebbe confermata la fine della conoscenza tra due protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e donne: Nicola Vivarelli e Gemma Galgani non si vedono da tempo e pare che lui si stia già consolando con un'altra persona. L'influencer Amedeo Venza ha fatto sapere che Sirius sarebbe stato visto più volte con una mora di circa 30 anni, quella con la quale starebbe provando a dimenticare la dama torinese che l'ha lasciato per mancanza di fiducia.

Nuovi gossip su Sirius di Uomini e Donne Over

Sono settimane che sui social network si rincorrono i pettegolezzi sula fine della frequentazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli: alcune dichiarazioni che il ragazzo ha rilasciato su Instagram, poi, non hanno fatto altro che alimentare queste chiacchiere.

Ad una decina di giorni di distanza dallo sfogo che Sirius ha avuto sui vari "no" che ha ricevuto dalla torinese per combinare un incontro, un noto influencer non solo ha confermato che trai due sarebbe tutto finito ma ha anche raccontato cosa starebbe facendo il giovane lontano dalla protagonista del Trono Over.

Nelle Instagram stories di Amedeo Venza, infatti, in queste ore si legge: "Scoop. Nicola, alias nipotino di Gemma, ha dimenticato la dama ed è spesso in giro con una nuova donna, più convincente e vicina ai suoi canoni estetici ed anagrafici".

Il pugliese, dunque, sostiene che il cavaliere di Uomini e Donne starebbe conoscendo qualcuno ancor prima di ufficializzare la fine del rapporto con la dama che ha incontrato in tv la scorsa primavera.

Voci su un possibile flirt del cavaliere di Uomini e Donne

"La mora in questione avrebbe 30 anni e l'altro giorno erano insieme in un bar all'aperto", ha aggiunto Venza nella Instagram stories che molti siti di Gossip stanno riportando.

L'influencer Amedeo ha anche ironizzato sull'eventualità che possano uscire delle foto sui giornali del nuovo flirt che Nicola starebbe vivendo dopo la fine della conoscenza con Gemma, ed ha chiosato con la seguente riflessione: "Da un eccesso all'altro".

Insomma, il protagonista di Uomini e Donne Over non se ne starebbe con le mani in mano dopo che la Galgani ha deciso di interrompere la loro frequentazione durante una recente telefonata: quest'indiscrezione è stata riportata sempre dall'informatissimo pugliese non più di una settimana fa sui social network.

La dama torinese per ora resta in silenzio ma una Story che ha pubblicato Ida Platano nelle scorse ore potrebbe aver spoilerato il fatto che le due amiche hanno scelto di condividere il periodo negativo che stanno vivendo nel privato: la parrucchiera, infatti, ha chiuso con Riccardo Guarnieri e si sta godendo un'estate da single.

Nuova stagione di Uomini e Donne a settembre

Se Nicola e Gemma non si stanno esponendo per chiarire come stanno davvero le cose tra loro, potrebbe essere a causa dell'imminente ritorno in televisione del programma al quale partecipano entrambi: Uomini e Donne.

A metà settembre (si parla di lunedì 14) il dating show condotto da Maria De Filippi riprenderà la sua regolare messa in onda, ma le nuove puntate dovrebbero essere registrate già a partire da fine agosto.

È molto probabile, dunque, che soltanto tra qualche settimana si saprà con certezza se Vivarelli e la Galgani si sono detti addio leggendo le anticipazioni che circoleranno sul web.

La dama torinese, stando alle ultime indiscrezione, dovrebbe tornare ad occupare il suo solito posto nel parterre del trono over per l'undicesimo anno consecutivo, nella speranza di trovare finalmente l'anima gemella dopo tante delusioni. Sirius, invece, non è detto che resti nel cast del programma vista soprattutto la sua giovane età: i 26 anni del cavaliere sono davvero pochi se paragonati a quelli degli altri protagonisti di U&D senior.