Valentina Autiero è una delle dame più amate del trono over di Uomini e donne, soprattutto per il suo carattere schietto e deciso. All’interno del programma ha instaurato diverse conoscenze, ma durante il finale del dating show, della stagione 2019/2020, ha scatenato il Gossip per il suo interesse nei confronti di Siris, il giovane corteggiatore di Gemma Galgani.

Valentina Autiero, le origini

Valentina Autiero è nata ad Anzio, in provincia di Roma, il 21 dicembre del 1979. La sua infanzia, purtroppo, è stata segnata da un evento drammatico, infatti ha perso la sorella gemella, dopo una lunga malattia, quando aveva dieci anni.

Come ha raccontato lei stessa a Uomini e Donne Magazine: “In famiglia ci abbiamo messo del tempo per riprenderci e per qualche anno il mio compleanno, essendo anche quello di mia sorella, non l’ho festeggiato, il Natale è stato senza albero”.

A 20 anni, invece, ha perso il padre, anche lui per un brutto male. Come ha dichiarato la dama sempre al magazine: “Sapevo che quello che aveva non sarebbe stato curabile e non vedevo l’ora che finisse la sua agonia, memore del dolore di mia sorella. Per fortuna lui ha sofferto solo pochi mesi”. Per quanto riguarda la vita professionale, è una responsabile commerciale presso un centro estetico, ma la sera si diletta a fare la barlady.

Il suo esordio a Uomini e Donne

Valentina è presente nel parterre del trono over di Uomini e Donne da diversi anni e sin da subito è diventata uno dei volti più amati del dating show. Tra le sue conoscenze più importanti, all’interno del programma, c’è stata quella con David Scarantino (cavaliere uscito dal programma con Cristina Incorvaia, con cui ha partecipato anche all’edizione 2019 di Temptation Island).

La dama era rimasta subito affascinata da David ma lui, dopo un periodo di conoscenza, ha deciso di tagliare i ponti, bloccato principalmente dal carattere di Valentina, a sua detta troppo impulsivo. Durante un’intervista a Uomini e Donne Magazine aveva, infatti, dichiarato: “Io cerco una persona che mi dia serenità e in questo non credo che Valentina sia la persona più adatta a me”.

David aveva sottolineato che la dama tende a perdere il controllo della situazione troppo facilmente e fino a quando non si libera di tutta la sua negatività, non riesce ad andare oltre.

Nel suo percorso ci sono state anche altre conoscenze, come quella con Simone Virdis. Conoscenza finita tra le polemiche, a causa di un bacio tra i due nascosto alla redazione, in quanto la dama non voleva metterlo in difficoltà con le altre corteggiatrici che stavano frequentando il cavaliere in contemporanea. È stato un bacio “della discordia” visto che lui ha sempre dichiarato che era stata lei a baciarlo, mentre la dama aveva un’opinione completamente opposta.

L’interesse per Sirius

Tra le storie finite senza un bel epilogo c’è stata anche quella con Erik Pregnolato.

Era stato proprio lui a mettere la parola fine alla storia con la dama. In un’intervista a Uomini e Donne Magazine, il cavaliere aveva giustificato la rottura così: “Valentina con me ha frenato, nonostante la nostra conoscenza fosse partita bene. Non giudico questo, ma a 36 anni voglio un altro tipo di rapporto”.

Valentina è stata protagonista anche durante la fase del programma post lockdown. Infatti la dama aveva mostrato particolare interesse per Sirius, alias Nicola Vivarelli, il corteggiatore 26enne di Gemma Galgani. Gli aveva persino chiesto il numero di telefono per iniziare una conoscenza, ma il ragazzo aveva rifiutato, in quanto solamente interessato alla dama torinese.