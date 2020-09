Venerdì 4 settembre penultimo appuntamento settimanale in prima visione con DayDreamer - Le ali del sogno, la soap opera di Canale 5 con protagonista Can Yaman. Da questa settimana, infatti, la serie andrà in onda anche sabato pomeriggio 5 settembre, con un doppio episodio della durata di circa due ore. Tornando alla puntata in onda venerdì pomeriggio, le anticipazioni rivelano che ci sarà l'ennesimo colpo di scena che riguarderà la coppia composta da Can e Sanem. Tra i due, infatti, ci sarà un nuovo momento di tenerezza e questa volta sarà la Aydin a compiere il "fatidico passo".

DayDreamer, spoiler del 4 settembre: un nuovo bacio tra Can e Sanem

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di DayDreamer in programma su Canale 5 il 4 settembre, rivelano che Deren, stufa di dover sopportare la presenza di Sanem, deciderà di farla ubriacare, credendo in questo modo di poter restare in pace. Peccato, però, che l'effetto sarà completamente diverso, visto che tra Can e Sanem ci sarà un momento di passione.

I due finiranno nel bosco e Sanem, visibilmente molto ubriaca, finirà per baciare di nuovo il suo amato fotografo sebbene i due si siano promessi di restare soltanto dei buoni amici. A fine serata, però, l'armonia della coppia verrà spazzato via dall'arrivo di Emre, che porterà con se una notizia a dir poco choc.

Emre, infatti, confesserà a suo fratello che la madre Huma gli ha ceduto, personalmente, le sue quote della Fikri e ovviamente tale decisione sarà motivo di forte discussione. Can, infatti, andrà su tutte le furie e per poco questa loro lite non sfocerà in una vera e propria tragedia.

Gli spoiler di DayDreamer del 4 settembre rivelano che al termine della lite, Emre si metterà in macchina e avrà un brutto incidente stradale.

Per Can sarà un duro colpo: il fotografo si sentirà colpevole per quello che è accaduto mentre Sanem sarà al suo fianco e proverà in tutti i modi a consolarlo, invitandolo a mettere da parte l'astio verso Emre e a fare pace.

Can caccia via Aylin dall'ospedale e lei si vendica

Intanto Leyla si prenderà cura di Emre, fin quando non arriverà in ospedale anche la perfida Aylin.

Questa volta, però, sarà Can a perdere le staffe: il giovane Divit si scaglierà duramente nei confronti della Yuksel e la caccerà via dall'ospedale, invitandola a stare definitivamente lontana dalla sua famiglia.

La donna, amareggiata e delusa per come è stata trattata da Can, deciderà di vendicarsi nuovamente nei suoi confronti e stringerà un nuovo accordo segreto con Fabbri. Quando torneranno in azienda, invece, Can deciderà di nominare Sanem responsabile del nuovo progetto per la Compass Sport e questa sua decisione farà bruciare di gelosia Deren.