Nella puntata di DayDreamer che i telespettatori italiani seguiranno sul piccolo schermo italiano il 2 settembre, Can Divit (Can Yaman) farà un gesto che non passerà di certo inosservato a Sanem Aydin (Demet Özdemir).

Gli spoiler annunciano che dopo aver iniziato a lavorare sodo per la realizzazione di una campagna pubblicitaria in favore della Compass Sport, il fotografo programmerà un’uscita serale con Gamze, una dei membri del suo team. Nonostante quest’ultima si rivelerà essere una vecchia amica del primogenito di Aziz, l’aspirante scrittrice a causa della forte gelosia si dirà disposta a incontrare Enzo Fabbri.

DayDreamer, anticipazioni episodio del 2/09: Can organizza un nuovo campeggio

Nel cinquantaseiesimo episodio della serie tv in onda su Canale 5 mercoledì 2 settembre, durante una riunione del gruppo creativo Deren farà vedere a Can le idee pensate per la nuova campagna. Il primogenito di Aziz deciso a far realizzare una pubblicità speciale per la Compass Sport l'azienda gestita da Ceyda, vorrà organizzare un nuovo campeggio già a partire dal giorno successivo. L’obiettivo del fotografo sarà quello di avere un’ispirazione, non appena i creativi indosseranno i materiali adatti.

Nel contempo Enzo Fabbri si presenterà all'improvviso alla Fikri Harika per poter parlare con Sanem del profumo: quest’ultima comunicherà all'imprenditore che il fine settimana sarà impegnata con un nuovo progetto.

DayDreamer spoiler del 2/09: Can fissa un appuntamento con Gamze, Sanem accetta la proposta di Enzo

A questo punto precisamente quando Enzo le proporrà di recarsi nella sua azienda nel pomeriggio, la sorella di Leyla gli dirà di dover ricevere prima l’autorizzazione di Can. Quest’ultimo ovviamente non vedrà per niente di buon occhio la richiesta dell’imprenditore italo-francese, infatti gli risponderà dicendogli che l’aspirante scrittrice ha troppo lavoro da fare.

Nonostante ciò Fabbri non demorderà, infatti continuerà ad insistere con Sanem chiedendole di nuovo di collaborare con lui quando sarà libera.

La fanciulla non appena sarà in procinto di rifiutare per l’ennesima volta la proposta di Enzo, cambierà idea per aver ascoltato una conversazione telefonica che Can avrà con Gamze.

In particolare Sanem accetterà l’invito di Fabbri, dopo aver appreso che il fotografo non le ha fatto sapere che in serata trascorrerà del tempo con la sua amica.