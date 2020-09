Antonella Elia ha rilasciato un'intervista al settimanale Gente. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha dichiarato che con Pietro Delle Piane prosegue la pausa di riflessione, quindi ha aggiunto che l'esperienza a Temptation Island le è tornata utile per acquisire nuove consapevolezze soprattutto nella gestione dei suoi sentimenti.

'Il rispetto in una coppia è fondamentale'

Antonella Elia e Pietro Delle Piane stanno attraversando una fase delicata della loro relazione. La coppia, dopo aver partecipato a Temptation Island, si era ritrovata in crisi soprattutto a causa di alcuni atteggiamnti dell'attore.

Elia infatti era rimasta delusa e ferita da alcune affermazioni che il compagno aveva fatto su di lei. Durante la puntata speciale "un mese dopo" del reality, la showgirl aveva detto di essere pronta a dare una seconda chance al fidanzato. Nonostante ciò, sembra che la neo-opinionista del Grande Fratello Vip 5 abbia poi deciso di fare nuovamente un passo indietro.

In un'intervista al magazine Gente, la soubrette torinese ha ribadito che in queste settimane non è cambiato nulla rispetto a quello che il pubblico ha già visto in televisione: "La pausa di riflessione continua". Antonella ha spiegato che per adesso ha bisogno di un po' di tempo per scavare dentro di sé e riflettere.

Elia ha confidato che, grazie all'esperienza vissuta a Temptation Island, ha raggiunto delle nuove consapevolezze e ha imparato a gestire al meglio i suoi sentimenti.

Inoltre ha capito che nella vita non si può vivere di rimpianti ma bisogna imparare a godersi soprattutto il presente. Nell'intervista, la showgirl ha dichiarato che vuole realizzarsi dal punto di vista professionale e sentimentale. Infine, tornando su Pietro Delle Piane, ha chiosato: "Il rispetto in una coppia è fondamentale".

Elia opinionista al GF, Manila Nazzaro: 'Sa punzecchiare e far sorridere'

Antonella Elia dopo la partecipazione a Temptation Island tornerà sul piccolo schermo. Alfonso Signorini infatti ha scelto lei come opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. In un'intervista al settimanale Nuovo Tv, Manila Nazzaro ha commentato in modo positivo il nuovo ruolo della conduttrice piemontese: "Sa punzecchiare e far sorridere".

L'ex Miss Italia ritiene che in questo ruolo Elia saprà destreggiarsi bene perché è una persona che possiede un mix di ironia, malizia e profondità. Dunque, secondo la compagna di Lorenzo Amoruso, merita di essere opinionista del GF Vip. Invece Manila Nazzaro non ha voluto commentare la relazione tra Antonella e Pietro Delle Piane: "Non giudico la loro storia".

Karina Cascella al contrario ha criticato l'approdo di Antonella Elia al GF Vip come opinionista, dicendo che lei sarebbe stata più adatta in quel ruolo. Dopo essere stata accusata da alcuni utenti dei social network di essere una persona poco umile, Cascella ha tagliato corto rispondendo: "L'onestà non paga mai".