Alessandro Zarino, nato il 28 marzo 1991, è un modello e insegnante di fitness originario di Napoli, con un passato a "Uomini e donne", che da pochi mesi aperto una piattaforma online di fitness, la "Zarino coaching".

In questa intervista rilasciata per Blasting News, Zarino parla della sua piattaforma e del proprio percorso nel mondo della moda.

L'intervista

Ciao Alessandro, parlaci di te, che tipo di persona sei? Quali sono i tuoi hobby e le tue passioni?

"Sono una persona con degli obiettivi, sono deciso e ho tanta voglia di fare grandi cose!. La mia passione è diventata il mio lavoro, e per questo sono molto fortunato e grato.

Il fitness è parte della mia vita, è un modo per trovare il mio equilibrio, non solo fisico ma anche e soprattutto mentale. Stare bene vuol dire sentirsi bene e non è solo una questione di aspetto fisico. Un'altra mia grande passione, e chi mi segue sui social lo sa bene, è la cucina. A Sydney, dopo aver dato fine alla mia carriera da modello, sono stato chef di una gastronomia e ora mi diverto a sperimentare nella mia cucina. Amo cucinare per me, per la mia famiglia e per i miei amici, è una coccola di benessere che fa bene ad anima e corpo".

Com'è iniziato il tuo percorso nel mondo della moda?

"All'età di 17 anni la mia vita si è trasformata. Partecipai ad un concorso di bellezza e da quel giorno la mia vita è cambiata per sempre.

Una famosa agenzia di Milano mi chiede di cominciare una collaborazione e dopo poche settimane saluto amici e famiglia e parto per questa nuova avventura. Inizia la mia carriera da modello e comincio a girare il mondo. Non è tutto rose e fiori, però, il mondo della moda è spietato e ha delle regole che devono essere rispettate: sacrificio fisico, dieta rigorosa e workout impegnativi.

Io però non vedevo queste regole come dei limiti o imposizioni, anzi ero curioso di vedere come il mio corpo reagiva a questi diversi impulsi che gli davo. Dopo 8 anni nel mondo della moda, decisi di smettere, ma è stato proprio in quegli anni che ho coltivato una passione che poi è diventata il mio life-style".

Cosa fai attualmente?

"Attualmente sono un coach e sto sviluppando, ormai da un pò di mesi, un progetto molto interessante che sta rivoluzionando il modo di fare fitness. Sono riuscito ad unire la mia passione e il mio lavoro e offrire le mie conoscenze a chi ha voglia di dare una svolta alla propria vita e iniziare un percorso a 360 gradi dedicato al fitness e ad uno stile di vita sano, equilibrato ma soprattutto serene e privo di stress o troppe costrizioni. Sono certo che la mia piattaforma di fitness online possa aiutare moltissime persone che hanno bisogno di quella spinta per migliorarsi e volersi bene".

Parlaci della tua piattaforma, di cosa si occupa?

"La piattaforma "Zarino coaching" ha uno scopo ben preciso: aiutare a trovare il percorso giusto per raggiungere un obiettivo che viene prefissato con il cliente, il tutto imparando ad ascoltare il proprio corpo.

Si tratta di un programma di allenamento online che si può seguire ovunque, grazie all'applicazione TrueCoach che permette di condividere quotidianamente gli allenamenti personalizzati e i consigli alimentari. Ci sono tre diversi programmi: Minimalista, Minimalista gym edition e Znutrion adatti alle esigenze ed al livello di tutti. Sono allenamenti progressivi ed equilibrati da svolgere a casa, in palestra e al parco. Chi si allena con la mia piattaforma è sempre in contatto con me tramite l'applicazione; i clienti si possono confrontare con me e vengono ascoltati, questo è un valore aggiunto non indifferente".

Com'è nata l'idea di aprire la Zarino coaching?

"Zarino Coaching nasce dall'esigenza di creare qualcosa di nuovo, qualcosa di mai visto in Italia.

Quando ho vissuto in Australia, mi sono reso conto che il modo di fare fitness in Italia non si è ancora aggiornato e io volevo portare una ventata di novità. Avevo voglia di dimostrare che, come ho imparato io con il tempo, chiunque, se ben guidato, può raggiungere il proprio equilibrio, imparando ad ascoltare il proprio corpo".

Uno dei metodi di allenamento presenti nella tua piattaforma è il metodo minimalista, di cosa si tratta?

"Minimalista è un programma di allenamento progressivo, equilibrato, minimale che prevede sia l'utilizzo di attrezzature oppure il solo peso corporeo, che non prevede quindi l'utilizzo di attrezzature. Il programma di allenamento al Bodybuilding funzionale a casa è studiato per chiunque voglia allenarsi a distanza ove e quando vuole senza rinunciare sia alle attenzioni di un coach esperto che ad un programma personalizzato in base ad obiettivi ed esigenze.

Prevede un programma di cinque giorni di allenamento a settimana con due giorni di recupero. Accedendo alla nostra piattaforma si ha a disposizione video dimostrativi, appunti e approfondimenti, supporto atleta per domande e dubbi e logbook per i tuoi allenamenti".

Qual'è la chiave secondo te per ottenere dei risultati?

"La chiave per ottenere risultati nella vita personale e professionale è la perseveranza e il sacrificio. Bisogna essere capaci di non scoraggiarsi e di credere in se stessi, per questo spesso si ha bisogno di qualcuno che ci guidi o che ci dia una mano quando ci troviamo in difficoltà. Nel mondo del fitness targato Zarino coaching è questo il mio ruolo, non sono solo un coach che si limita a consegnare schede di allenamento ma sono una persona a cui piace confrontarsi e indicare il percorso giusto da intraprendere a coloro che ripongono la loro fiducia nelle mie mani".

Quali sono i tuoi obiettivi e progetti futuri?

"Gli obiettivi sono tanti e la voglia di fare grandi cose mi spinge a dare sempre di più. Vorrei rendere ancora più grande questo progetto e ingrandire la mia squadra, ogni complimento che ricevo è una soddisfazione e una ricompensa dei sacrifici e dell'impegno quotidiano che dedico al mio lavoro. Ho tanti progetti in serbo, ma non posso svelare proprio tutto".