La soap opera turca DayDreamer con protagonista Can Yaman ha avuto successo in Italia durante l'estate ed ora si sta avviando verso la conclusione. L'attore turco però non è sparito dagli schermi, anzi, in patria è tornato a lavorare accanto ad Özge Gürel, la collega che l'ha già affiancato in Bitter Sweet. Can Yaman e Özge Gürel, infatti, sono gli interpreti di una nuova soap opera dal titolo Bay Yanlis. In Turchia la serie va in onda già dal 26 giugno ogni venerdì alle ore 20 sul canale Fox e al momento è ancora in corso. In Italia potrebbe essere trasmessa nella prossima estate.

Can Yaman cambia look in Bay Yanlis

Can Yaman al momento è impegnato sul set di Bay Yanlis in Turchia, mentre in Italia sta ancora andando in onda DayDreamer. L'attore ha cambiato look nella nuova soap opera prodotta da Faruk Turgut: la sua barba folta e la lunga chioma sono sparite per lasciare spazio ad un taglio più corto e sbarazzino, quasi da "bravo ragazzo". In Bay Yanlis Yaman ricopre il ruolo di Özgür Atasoy, un giovane benestante proprietario di un locale che ha perso fiducia nelle donne e nell'amore. Un giorno per caso Özgür incontra Ezgi İnal, una ragazza molto tranquilla che ha scoperto di essere stata tradita dal fidanzato, e quando conosce Atasoy ne approfitta per farsi aiutare a trovare l'uomo giusto.

Con il tempo, i due giovani riescono a conoscersi meglio ed entrano in sintonia, fino a quando tra di loro nascerà una bella e romantica storia d'amore.

Can Yaman notato da Ferzan Özpetek

Il regista turco Ferzan Özpetek, ormai in Italia da oltre quarant'anni, avrebbe notato Can Yaman. Sembra che lo scrittore abbia apprezzato le qualità attoriali di Yaman e che abbia manifestato la volontà di averlo in un suo film, ritenendo che abbia qualcosa in più degli altri.

Inoltre pare che dietro il cambio di look di Can Yaman ci sia lo zampino di Özpetek, poiché è stato proprio il regista ad affermare: "È cambiato anche fisicamente dopo che ha ascoltato i miei consigli e sta molto meglio".

L'attore turco negli ultimi due anni è diventato popolare grazie alle due soap opera Bitter Sweet e DayDreamer.

Sembra che in Italia sia stato contattato da Alfonso Signorini per diventare un concorrente del Grande Fratello Vip, ma lui avrebbe rifiutato. Qualora dovesse approdare sul set di una pellicola firmata dal regista Özpetek, per lui potrebbe essere un'ulteriore opportunità per farsi conoscere anche nel cinema internazionale.