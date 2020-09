Anche per i fan italiani di Beautiful si sta avvicinando il momento in cui verrà a galla la verità sullo scambio di culle. Ciò comporterà l'arresto di Flo Fulton la quale, come noto, si è finta madre naturale della piccola Phoebe/Beth. Hope e le sorelle Logan non ne vorranno più sapere di lei che, nel frattempo, in carcere, riceverà la visita di Ridge. Forrester sarà furioso con la ragazza e non vorrà credere che anche Thomas sia coinvolto nella vicenda. Il duro confronto avrà però un risvolto inaspettato, visto che Ridge deciderà di firmare un accordo di immunità, che consentirà alla figlia di Shauna di uscire di prigione.

Anticipazioni Beautiful: viene a galla la verità su Beth, Flo smascherata

Finalmente anche per i fan italiani di Beautiful si sta avvicinando il momento in cui Liam e Hope riabbracceranno la loro piccola Beth. Il tutto avverrà grazie a Douglas, il quale riferirà a Liam quanto sentito in una conversazione telefonica tra Thomas e Flo. Liam e Hope scopriranno che la figlia che per tanti mesi hanno creduto morta è viva e che non è altri che Phoebe, la bimba adottata da Steffy. Verranno a galla quindi, tutte le bugie dette da Flo e non solo.

Beautiful, trame Usa: Ridge fa visita a Flo in carcere

Hope e Liam scopriranno, loro malgrado, come molte persone erano a conoscenza del fatto che Beth fosse viva.

Oltre a Flo, anche Reese, Zoe, Xander e Thomas. Flo, dopo un duro faccia a faccia con Hope verrà arrestata dalla polizia che la preleverà proprio a casa della giovane Logan. In carcere la ragazza riceverà la visita della madre Shauna che tenterà in tutti i modi di far liberare la figlia. Le sorelle Logan e Brooke in particolare, si augureranno che Flo resti in carcere per molto tempo e paghi per il suo crimine.

Brooke inoltre, sarà convinta che anche Thomas meriti lo stesso destino per aver nascosto la verità su Beth a Hope e a tutta la famiglia. Logan però, sarà ignara del fatto che il marito Ridge si è recato in prigione a far visita a Flo.

Ridge aiuta Flo ad uscire di prigione nelle prossime puntate di Beautiful

Dopo la visita di Shauna infatti, Flo riceverà quella inaspettata di Ridge. Secondo quanto già andato in onda negli Stati Uniti, tra i due il faccia a faccia sarà molto duro. La cugina di Hope, cercherà di fargli capire come Thomas l'abbia minacciata per tutto il tempo, costringendola al silenzio. Forrester non sembrerà credere alle sue parole e le augurerà di marcire dietro le sbarre per molto tempo. Sarà il detective Sanchez a far presente a Ridge l'esistenza di un accordo di immunità che potrebbe far uscire di prigione la ragazza, in cambio di preziose informazioni su Reese, fuggito da tempo a Londra. Inaspettatamente Ridge accetterà di firmare l'accordo, consentendo a Flo di uscire dal carcere, ma lo farà solo per proteggere il figlio Thomas.

Lo stilista infatti, cercherà in tutti i modi di evitare che il figlio venga coinvolto e l'accordo con Flo, sembrerà essere l'unica soluzione possibile. Intanto Brooke e tutta la famiglia Logan saranno ancora all'oscuro di quanto accaduto.

In attesa che vengano trasmesse le puntate inerenti la scarcerazione di Flo, si ricorda che la soap Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì nel consueto orario delle 13,40.