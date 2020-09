Lunedì 7 settembre andrà in onda un triplo appuntamento con DayDreamer - Le ali del sogno. In tale data, infatti, la soap opera slitterà in prima serata su Canale 5, per dare luogo ad un appuntamento di circa tre ore, dove verranno trasmessi tre episodi. L'orario di inizio è prefissato per le 21.20 circa e quello di fine per mezzanotte.

In tale puntata vedremo che Sanem sbugiarderà Emre. La giovane penserà che è stato proprio lui a mettere delle telecamere segrete nello studio della Fikri Harika. Messo alle strette, dunque, il fratello minore Divit deciderà di recarsi da Can per raccontargli tutta la verità.

DayDreamer, in azienda si scoprirà che c'è una spia

Nel corso della puntata di lunedì 7 settembre di DayDreamer vedremo che Sanem si cimenterà nella creazione di un nuovo profumo da regalare a Can. Quest'ultimo apprezzerà molto il gesto della giovane fanciulla, per tale ragione, si cospargerà immediatamente di tale fragranza. Nel frattempo, in azienda si respirerà un clima parecchio teso. Nel dettaglio, verrà alla luce che una spia ha posizionato delle telecamere nascoste nell'ufficio della Fikri Harika. Tutti i dipendenti della famiglia Divit, quindi, verranno messi sotto torchio allo scopo di scoprire chi possa essere il traditore. I vari protagonisti saranno molto tesi dato che temeranno di perdere il lavoro.

Spoiler 7 settembre: Sanem mette alle strette Emre

Sanem, però, avrà un'idea in merito a chi potrebbe essere l'artefice di tutto questo. La fanciulla sarà convinta che c'entri Emre. Per questo motivo, deciderà di andare fino in fondo. In effetti Sanem non ha torto, in quanto beccherà il protagonista con le mani nel sacco.

Aydin troverà Emre intento a recuperare la telecamera che aveva nascosto Aylin nella stanza. A quel punto, i due avranno un duro confronto e la donna gli dirà di essere intenzionata ad informare Can di quanto appena appreso. Il fratello minore Divit, allora, sceglierà di anticipare la giovane recandosi dal fotografo.

La confessione di Emre

Emre, dunque, nella puntata del 7 settembre di DayDreamer, rivelerà a Can di essersi messo d'accordo con Aylin. Il fotografo dirà a suo fratello di non denunciarlo solo se gli consegnerà quella telecamera. Intanto tutto sembra pronto per l'apertura della biblioteca. Tra Can e Sanem continuerà la love story. La fanciulla, infatti, troverà una splendida dedica d'amore scritta dal suo amato sul libro incentrato sulla storia delle Galapagos. La concorrenza, però, continua ad essere troppa. Ceyda, infatti, intenderà conquistare Can e gli chiederà di scattarle delle foto. Sanem, colta dalla gelosia, cancellerà tutti gli scatti.