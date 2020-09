Le novità riguardanti la programmazione di DayDreamer - Le ali del sogno si susseguono ormai da giorni: dal 7 settembre la fascia oraria occupata dalla soap turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir durante l'estate tornerà ad essere impegnata da Uomini e Donne. Per tale ragione, i fan si sono chiesti in più occasioni che fine avrebbe fatto la serie tanto amata: adesso cominciano ad arrivare le prime risposte. È certo che DayDreamer verrà trasmessa in prime time lunedì 7 settembre, ma poi dovrà lasciare spazio alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Pare sempre più possibile che sarà il weekend il momento che Mediaset dedicherà alla soap che potrebbe andare in onda anche domenica, a partire dal 13 settembre.

DayDreamer potrebbe trovare posto nel weekend di Canale 5

Sebbene la soap che narra le vicende amorose e lavorative di Can e Sanem non andrà più in onda nel primo pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset, i fan della serie non resteranno soli. Di fatto, il weekend sembrerebbe essere la giusta collocazione per DayDreamer.

Se è confermata la puntata una tantum in prima serata il 7 settembre, allo stesso modo anche il pomeriggio del sabato vedrà protagonisti gli amati attori turchi. La prima puntata è già in programma il 5 settembre e anche successivamente DayDreamer troverà spazio prima dell'inizio di Verissimo la cui partenza è prefissata per il 12 settembre.

Dal 13 settembre la soap in onda anche la domenica pomeriggio

A partire dal 13 settembre alle 16:30, DayDreamer dovrebbe tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5 andando ad aggiungersi a una già ricca programmazione. La soap turca infatti verrebbe trasmessa, secondo le ultime indiscrezioni che circolano sul web, dopo Beautiful, Una Vita e Il Segreto.

Si tratterebbe per Canale 5 di un vero e proprio poker d'assi.

Non bisogna tralasciare che DayDreamer - Le ali del sogno andrebbe a scontrarsi direttamente con Domenica In e farebbe da ottimo traino per Domenica Live che tornerà per l'appunto il 13 settembre con Barbara D'Urso ben salda al timone. Quel che è certo è che la soap con Can Yaman nei panni dell'affascinante e intrigante fotografo Can Divit ha avuto un successo in fatto di ascolti che non sarebbe stato possibile per Canale 5 accantonarla senza una vera e propria rivolta da parte dei fan che non vedono l'ora di conoscere cosa accadrà nelle prossime puntate ai loro beniamini.

Insomma Mediaset si prepara ad un autunno di fuoco: i sentimenti saranno sempre in primo piano.