Nuovo cambio di programmazione per DayDreamer - Le ali del sogno, la serie tv turca che vede come protagonista Can Yaman. Dopo l'appuntamento della scorsa settimana di sabato e domenica, per il 20 settembre non è previsto uno spazio nella programmazione di Canale 5. Come riportato dalla guida tv ufficiale di Mediaset, il pomeriggio domenicale della rete ammiraglia farà a meno di DayDreamer, ma non rinuncerà alle altre soap che vanno in onda tutti i giorni su Canale 5, come Una vita e Il segreto.

Cancellata la puntata di DayDreamer di domenica 20 settembre

Nel dettaglio, la programmazione di Canale 5 di domenica 20 settembre prevede che alle 14 sarà trasmessa una nuova puntata di Beautiful, seguita alle 14:30 da un appuntamento di un'ora con Il segreto e successivamente alle 15:30 ci sarà spazio per una puntata extra large di Una Vita, che farà da traino alla seconda puntata stagionale di Domenica Live, condotto da Barbara d'Urso.

E così di domenica non è previsto uno spazio per le nuove puntate inedite di DayDreamer - Le ali del sogno, che preserverà soltanto la collocazione del sabato pomeriggio. Per il 19 settembre, infatti, sono confermatissimi i due episodi in programma su Canale 5 a partire dalle 14:05 fino alle 16 circa, quando poi la linea passerà a Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Una scelta, quella di cancellare la puntata domenicale di DayDreamer, che potrebbe far bene agli ascolti della soap opera. Questa domenica, infatti, l'episodio trasmesso alle 16:15 prima di Domenica Live, ha registrato un ascolto di poco di 1.760.000 spettatori e uno share che ha sfiorato il muro del 13% contro la Domenica In di Mara Venier trasmessa in diretta su Rai 1.

Le anticipazioni di DayDreamer del 19 settembre: Sanem viene promossa sul lavoro da Can

Numeri non esattamente in linea con quelli registrati dalla soap nel corso della lunga stagione estiva, ma anche al sabato pomeriggio, quando la doppia puntata è riuscita a catturare l'attenzione di ben 2.333.000 spettatori, con uno share che è arrivato a toccare la soglia del 17%.

In attesa di scoprire se questa sarà la collocazione definitiva di DayDreamer su Canale 5, le anticipazioni delle puntate in onda sabato 19 settembre rivelano che ci saranno diversi colpi di scena. Per Sanem, infatti, arriveranno delle belle notizie sul fronte lavorativo. La nuova campagna pubblicitaria per la Compass Sport, realizzata grazie a un'idea della ragazza, si rivelerà un grandissimo successo e per questo motivo Can deciderà di premiarla.

Il fotografo comunicherà in azienda lo scatto di livello di Sanem, che verrà promossa a copywriter. Tale decisione, però, non verrà accolta in maniera positiva da parte di Deren, che continuerà ad essere molto gelosa delle attenzioni di Can nei confronti di Sanem.