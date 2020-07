Secondo le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda lunedì 20 luglio Can chiederà a Sanem di restare a dormire con lui sotto le stelle.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda ogni giorno alle ore 14:50 su Canale 5. La fiction ruota attorno alle vicende dei due protagonisti: Can, fotografo e proprietario di una importante azienda, e Sanem, sua dipendente. I due provano fin da subito una forte attrazione l'uno per l'altro, ma il loro rapporto viene ostacolato prima da Emre, fratello di Can, e poi da Polen, ex fidanzata del fotografo. La giovane infatti farà di tutto per riconquistare il cuore del maggiore dei Divit.

Anticipazioni 20 luglio: il bacio mancato

Can e Sanem si trovano a lavorare insieme sul set per uno spot pubblicitario. In questa occasione è presente anche Polen, che scaturisce una forte gelosia nella giovane dipendente. L'attore che doveva girare lo spot si sente male e viene chiamato Osman a sostituire. Nonostante il giovane macellaio sia perfetto nella sua parte, le riprese verranno ripetute più volte. Mentre tutti i dipendenti della Fikri tornano a casa, Sanem decide di restare un po' da sola per far luce sui suoi pensieri. La giovane ha infatti intenzione di fare un bagno al mare, ma viene interrotta da Can, il quale le chiede di stare un po' da soli insieme. I due trascorrono dei momenti piacevoli e sono sul punto di darsi un bacio, ma vengono interrotti per motivi lavorativi e raggiungono di corsa il set.

Intanto, Emre invita a cena Leyla, mentre Aylin vorrà mettere in guardia Polen da Sanem.

Spoiler 20 luglio: Can chiede a Sanem di fermarsi a dormire insieme nel bosco

Nelle scorse puntate, Sanem era intenzionata a dire a Can cosa provava per lui. La giovane inizialmente era stata frenata dai forti sensi di colpa per avergli mentito a causa di Emre, ma in un secondo momento si era recata a casa del fotografo per dirgli finalmente tutta la verità.

In quell'occasione trova Polen e si convince che i due stiano ancora insieme. Pertanto, nella puntata che andrà in onda il 20 luglio, poiché il materiale con cui hanno girato le riprese si è danneggiato, Can cerca di trovare una soluzione al problema. Dopo il mancato bacio, il fotografo e la sua dipendente si avvicinano sempre di più, essendosi resi conto dei sentimenti che prova l'altro.

Sanem, infatti, decide di godersi la giornata sul set senza pensare troppo alla realtà. Intanto, mentre gli altri sono intenti a trovare il personale per le riprese dello spot, Can riesce ad appartarsi con la sua dipendente tra due roulette. In questa occasione i due riescono a parlarsi a cuore aperto e il fotografo chiede a Sanem di restare a dormire con lui nel bosco sotto le stelle.