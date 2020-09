Dal 27 settembre non ci sarà più spazio per DayDreamer nel palinsesto domenicale di Canale 5. Nonostante gli ottimi risultati d'ascolto che la soap turca con protagonista Can Yaman sta riscuotendo nel daytime del weekend, in casa Mediaset hanno optato per la sospensione dal palinsesto del 27 settembre e per una riduzione orario al sabato pomeriggio. Un ennesimo cambio programmazione che non ha reso felicissimi i numerosi fan della serie, curiosi di scoprire come si evolverà la love story tra Can e Sanem e se ci sarà il lieto fine per i due giovani innamorati.

Cambio programmazione per DayDreamer: Mediaset sospende la puntata domenicale

Nel dettaglio, la nuova programmazione di Canale 5 di domenica 27 settembre prevede che, dopo la puntata di Beautiful, ci sia un appuntamento in prima visione con Il Segreto (in forte crisi dal punto di vista degli ascolti) e, a seguire, dalle 15,50 in poi, la linea passerà ad un doppio appuntamento con la soap Una Vita.

Per DayDreamer, quindi, non ci sarà spazio: per il momento risulta sospesa dal palinsesto domenicale, nonostante la scorsa settimana abbia registrato la media di share più alta tra tutte le soap trasmesse, superando anche Beautiful. I fan dovranno 'accontentarsi' della puntata del sabato pomeriggio, ma anche in questo caso ci sono delle novità importanti.

Il 26 settembre, infatti, verrà trasmesso un singolo episodio di DayDreamer che cambierà anche orario di messa in onda, partendo alle 15.20 circa. Anche in questo caso, però, si tratta di una programmazione destinata a mutare nel corso delle prossime settimane, quando tornerà in onda l'appuntamento con Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, perno storico del sabato pomeriggio di Canale 5.

Gli spoiler di DayDreamer: Can si sentirà 'tradito' da Sanem e la lascia

Cosa ne sarà, a quel punto, delle puntate di DayDreamer quando ritornerà Amici in daytime? In attesa di scoprirlo, le anticipazioni turche riguardanti gli episodi che andranno in onda tra qualche settimana su Canale 5, rivelano che il fotografo dovrà fare i conti con dei seri guai con la giustizia che lo metteranno in estrema difficoltà.

Dopo aver discusso animatamente con Fabbri, Can gli tirerà un pugno che porterà l'imprenditore a denunciarlo e a fare in modo che finisca in carcere.

Sarà un duro momento per Can, che potrà contare sul sostegno della sua amata Sanem che proverà a fare il possibile per ottenere la sua liberazione prima del previsto. E la Aydin, per riabbracciare nuovamente il suo amato, sarà costretta a dover 'trattare' con l'astuto Fabbri. Quest'ultimo, infatti, non intenderà arrendersi e vorrà a tutti i costi la ricetta del profumo custodita da Sanem.

Sanem disperata per l'addio del fotografo

A quel punto, seppur a malincuore, accetterà di assecondare la richiesta di Fabbri: in cambio otterrà la liberazione di Can dal carcere.

Ma i tormenti non sono finiti qui, perché Sanem dovrà fare i conti con l'ira funesta del fotografo che la criticherà duramente per la decisione presa. Can si sentirà profondamente deluso e 'tradito' dalla donna che ama e per questo motivo deciderà di prendersi un periodo tutto per sé.

Il fotografo deciderà di chiudere la relazione con la dolce Aydin che, disperata, proverà in tutti i modi a spiegare il suo punto di vista e a fargli capire di aver agito in quel modo per salvaguardare il loro amore. Le parole della ragazza non verranno ascoltate e Can andrà avanti per la sua strada, tanto da accettare di partire in viaggio con Polen, la sua ex fidanzata che tenterà di riallacciare nuovamente i rapporti.

Sanem dovrà rassegnarsi? Lo scopriremo nei prossimi episodi di DayDreamer - Le ali del sogno.