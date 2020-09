Le anticipazioni spagnole di Una vita faranno sorridere i fan. Ramon equivocherà alcuni atteggiamenti di Carmen arrivando a convincersi che la moglie sia incinta. Tutto avrà inizio a seguito del matrimonio tra i due, a seguito del quale andranno a vivere a casa di Antonito e Lolita. Qui cominceranno i nervosismi di Carmen, che mal sopporterà le continue proibizioni di Lolita. Sarà a questo punto che Ramon, ricordando il nervosismo della defunta Trini in occasione della gravidanza di Milagros, si convincerà che Carmen sia in attesa di un bambino. Il suo entusiasmo verrà smorzato proprio dalla moglie: nessun bambino in arrivo per loro.

Una vita, trame Spagna: Carmen sempre più nervosa

Una situazione tragi-comica quella raccontata dalle trame spagnole di Una vita. Protagonisti Carmen e Ramon i quali, dopo il loro matrimonio, andranno a vivere in casa di Antonito e Lolita. Qui Carmen comincerà ad avere continui scontri con la nuora, che non le lascerà fare nulla in casa: né cucinare, né tanto meno pulire. Lolita sembrerà mal sopportare le interferenze di Carmen nella quotidianità sua e di Antonito e questo, non farà altro che far aumentare il nervosismo di Carmen. Quest'ultima intanto fingerà di andare d'accordo con la nuora in presenza di Ramon e Antonito.

Ramon convinto che Carmen sia incinta nelle prossime puntate di Una vita

Dando uno sguardo alle puntate di Una vita già andate in onda in Spagna, si vedrà come Ramon, ripensando alla defunta Trini, si ricorderà del suo nervosismo nelle prime settimane di gravidanza. Sarà a questo punto che Palacios collegherà le cose e si convincerà che Carmen sia incinta.

L'uomo non penserà affatto all'età avanzata della moglie e, palando con Antonito e Liberto, si mostrerà sicuro della sua ipotesi. Al contrario, i due interlocutori si mostreranno dubbiosi.

Una vita anticipazioni: Carmen rivela a Ramon di non aspettare un bambino

Ramon quindi, sicuro che la moglie stia per regalargli il suo quarto erede, comincerà a comportarsi in modo dolce e attento nei suoi confronti.

Le certezze di Ramon saranno destinate a crollare nel giro di breve tempo. Al termine di un rituale di Cabrahigo portato avanti da Lolita, Carmen noterà che Ramon vorrà chiederle qualcosa e riuscirà a fargli confessare che ha ''scoperto'' la sua gravidanza. Carmen sarà quindi costretta a frenare subito l'entusiasmo del marito, facendogli presente come per lei sia impossibile rimanere incinta a causa dell'età avanzata. L'equivoco verrà dunque chiarito e Carmen e Ramon reagiranno con il sorriso di fronte a tutto ciò.

Per rimanere aggiornati su tutto ciò che accade ad Acacias, si ricorda che Una vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 14:10. Su Mediaset Play è possibile invece rivedere gli episodi già trasmessi.