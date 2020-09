Non c'è pace per ciò che riguarda la messa in onda di DayDreamer - Le ali del sogno: la soap turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir aveva trovato collocazione nel palinsesto del weekend di Canale 5, ma tutto è destinato a cambiare di nuovo. Leggendo la guida tv pubblicata da Mediaset salta subito agli occhi che domenica 20 settembre non è previsto nessun appuntamento con la fortunata serie.

DayDreamer non verrà trasmessa domenica 20 settembre

Dopo l'estate che ha visto DayDreamer protagonista di tutti i pomeriggi di Canale 5, a seguito della ripresa di Uomini e Donne, la soap turca è andata incontro a numerosi stravolgimenti nella sua programmazione.

Dopo una prima serata, la serie aveva trovato posto il sabato prima di Verissimo e la domenica prima di Domenica Live. Adesso, però, nella guida tv della rete ammiraglia Mediaset DayDreamer il 20 settembre è stata sostituita da un doppio appuntamento con Una Vita.

Se per il momento è confermata la messa in onda della soap che narra le vicende amorose e lavorative di Can e Sanem nella giornata di sabato 19 settembre dalle 14.10 alle 16.00, non si sa cosa accadrà nei giorni successivi. Quando i telespettatori potranno vedere di nuovo le avventure dei loro beniamini? Per il momento non vi è alcuna certezza in merito, piuttosto il dubbio regina sovrano.

Nessuna dichiarazione di Mediaset sulla nuova programmazione

Mediaset non si è ancora espressa in maniera ufficiale circa il destino di Daydreamer: sta di fatto che attualmente dopo il 19 del corrente mese non vi sono indicazioni di alcun tipo. I fan ovviamente attendono di poter scoprire se ci saranno altre nuove prime serate anche perché è evidente che la fascia pomeridiana dei giorni feriali dalle 14.45 in poi è tornata nelle mani di Maria De Filippi e del suo dating show.

Frattanto, ben presto i fan della serie vedranno Can e Sanem fare di nuovo coppia ma assisteranno anche alla nascita di un nuovo triangolo amoroso composto da Leyla, Osman e Emre.

La speranza dei fan di Can Yaman è quella che DayDreamer non venga interrotta bruscamente e che ci sia ancora la possibilità di assistere alle affascinanti storie che vengono dalla Turchia.

Le trame, infatti, si fanno sempre più intriganti e interessanti: la perfida Aylin non perde occasione per boicottare l'agenzia pubblicitaria dei Divit ed inoltre nuovi personaggi faranno il loro ingresso nella soap, pronti a mettere a rischio l'amore dei due protagonisti. Ben presto, sicuramente, ci saranno dichiarazioni ufficiali di Mediaset in merito: chissà che le sorprese sia positive e si dia uno spazio di rilievo alla serie.