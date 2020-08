Prosegue lo spazio dedicato alle novità su Daydreamer - Le ali del sogno, la serie tv in onda sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate trasmesse dal 17 al 21 agosto su Canale 5 annunciano che Ayhan organizzerà un piano per conquistare Ceycey grazie alla complicità di Muzaffer.

Emre Divit (Birand Tunca), invece, verrà cacciato dalla Fikri Harika dopo essere stato smascherato da suo fratello Can.

Anticipazioni dal 17 al 21 agosto: Ayhan vuole spingere Ceycey a mettersi con lei e finge di stare con Muzaffer

Le anticipazioni di Daydreamer in programma da lunedì 17 a venerdì 21 agosto su Canale 5 svelano che Mevkibe sarà sottoposta a un intervento chirurgico per la rimozione di un anello che aveva inghiottito durante il suo anniversario di nozze.

Ayhan fingerà di essere la fidanzata di Muzaffer per spingere Ceycey a dichiararsi. Intanto tutti i dipendenti della Fikri Harika si recheranno al luna park per selezionare uno spot pubblicitario di un cliente. Qui, Can origlierà una discussione tra Sanem e Emre, rimanendone sconvolto. La ragazza, all'oscuro del guaio in cui si è cacciata, aspetterà il ritorno del fotografo. Proprio quest'ultimo esigerà che la fidanzata gli racconti tutta la verità sul piano che aveva ideato con suo fratello.

A tal proposito, il minore dei Divit tenterà di corrompere con dei soldi il dirigente della YRT holding per averla come cliente. Infine Muzaffer racconterà che un uomo della malavita sta minacciando Osman.

Can caccia Emre dalla Fikri Harika

Nelle puntate trasmesse la prossima settimana (dal 17 al 21 agosto), Can incontrerà Murat per stipulare il contratto, se il direttore della YRT holding non lo denunciasse per tentativo di corruzione alla presenza di Emre.

Can, a questo punto, si scaglierà come una furia contro il fratello minore, che si giustificherà dicendo di averlo fatto solo per il bene dell'azienda.

Intanto la notizia del probabile fallimento della Fikri Harika sarà sulla bocca di tutta la clientela, mentre i rapporti tra Sanem e il fidanzato diventeranno sempre più ostili. La ragazza farà preoccupare moltissimo i genitori quando non tornerà a casa a dormire. Per questo motivo, Nihat e Mevkibe sporgeranno denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine, anche se poi la trovano in cucina ad attenderli.

Enzo diventerà socio acquistando il 20% delle azioni e di fatto salverà l'agenzia pubblicitaria dal crack finanziario. Ma l'iniziativa renderà pazzo di gelosia Can. A tal proposito, quest'ultimo caccerà Emre dalla Fikri Harika dopo la scoperta della società segreta con Aylin. Infine Muzaffer rapirà l'autista di Fabbri, dopo averlo scambiato per un malintenzionato.