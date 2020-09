Per la felicità dei telespettatori della fortunata soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno, le travolgenti vicende di Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) occuperanno il piccolo schermo italiano anche il 5 settembre.

Gli spoiler dell’episodio che avrà una durata di circa 2 ore e in programmazione su Canale 5 dopo la telenovela Una vita, anticipano tanti colpi di scena. Emre Divit seppur convalescente per aver avuto un grave incidente con la sua auto, quando farà ritorno a casa con il consenso dei medici avrà un chiarimento definitivo con il fratello che lo perdonerà.

Can e Sanem invece si occuperanno della campagna pubblicitaria per la Compass Sport, senza sapere di essere spiati da Aylin Yuksel.

In particolare la darklady riferirà alle agenzie avversarie le idee dell’aspirante scrittrice e del primogenito di Aziz, per merito di una telecamera posizionata da lei stessa in una palla di vetro presente nell'ufficio del fotografo.

DayDreamer, spoiler del 5 settembre: Sanem ottiene un nuovo incarico alla Fikri Harika

Nella puntata della serie tv che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset sabato 5 settembre dalle ore 14:25 alle 16:25, Sanem dopo aver rimesso piede alla Fikri Harika verrà nominata da Can coordinatrice del nuovo progetto. L’aspirante scrittrice otterrà l’importante incarico lavorativo grazie alla sua creatività, precisamente perché oltre ad avere l’idea migliore per lo spot riuscirà a trovare lo slogan adatto per la Compass Sport in vista della presentazione della campagna.

Nel frattempo Deren su tutte le furie a causa della gelosia, cercherà di mettere in difficoltà la sorella di Leyla quando la vedrà in compagnia di Can. Fortunatamente la direttrice creativa non riuscirà nel suo intento, poiché Sanem e il fotografo recupereranno l’armonia persa proprio mentre lavoreranno insieme.

Enzo Fabbri e Aylin alleati, Emre si riconcilia con Can dopo essere uscito dall'ospedale

Intanto la signora Ceyda, la proprietaria dell’azienda di abbigliamento sportivo, manifesterà un certo interesse nei confronti del fotografo: i due si renderanno conto di avere molte cose in comune come la passione per lo sport e per i viaggi.

Non appena la riunione sarà finita, Can suggerirà a tutti di andare a mangiare qualcosa ricevendo un netto rifiuto. A questo punto il primogenito di Aziz e Sanem ceneranno vicino al mare, invece l’appuntamento tra Ayhan e Cengiz non si concluderà nel migliore dei modi. Quest’ultimo mentre dichiarerà il suo amore alla sorella di Osman farà spaventare tutti i clienti del ristorante, per aver dato a fuoco al suo tavolo.

Nel frattempo Enzo Fabbri e Aylin trameranno alle spalle di Can e di Sanem. Scendendo nel dettaglio l’imprenditore italo-francese vorrà ottenere a tutti i costi il profumo della fanciulla, invece Yuksel controllerà ogni mossa del primogenito di Aziz tramite la telecamera nascosta nell'ufficio dell’uomo.

Successivamente Emre dopo essere stato dimesso dall'ospedale, si riconcilierà con il fratello. Il figlio minore del Divit prometterà a Can di non tradirlo più, e gli assicurerà di aver chiuso ogni tipo di rapporto con la sua ex fidanzata Aylin. Quest’ultima però continuerà a cercare Emre, e riuscirà a convincerlo a recuperare la sua telecamera dalla Fikri Harika per non farla finire in prigione. Il secondogenito di Aziz verrà colto in flagrante da Sanem che però tacerà sulla faccenda, mentre il fotografo manderà via dalla sua azienda Enzo Fabbri per non fargli avere il profumo della sua amata. Infine Mevkibe ancora in conflitto con Aysun per prendere iniziative a favore del quartiere vorrà inaugurare una biblioteca.