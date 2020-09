Gli spoiler della soap opera Beautiful sono ricchi di novità per i fan. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 7 a venerdì 11 settembre, Wyatt Spencer (interpretato dall'attore Darin Brooks), bacerà Florence Fulton ma verrà sorpreso da Sally Spectra. Nel frattempo Thomas e Hope decideranno di organizzare il loro matrimonio all'improvviso e avviseranno tutti gli invitati soltanto il giorno prima dell'evento. Hope non sarà tanto sicura di sposare il Forrester, ma allo stesso tempo non vorrà lasciare da solo il piccolo Douglas, così proseguirà con i preparativi.

Brooke, intanto, sarà notevolmente angosciata per la decisione di sua figlia, poiché è convinta che la ragazza non possa essere felice con il Forrester, così farà di tutto per farle cambiare idea.

Sally ripensa ai momenti felici con Wyatt

Nelle puntate di Beautiful, che verranno trasmesse dal 7 all'11 settembre, Wyatt bacerà Florence Fulton durante una cena a sorpresa organizzata apposta per lei. I due saranno sorpresi da Sally Spectra, quest'ultima vedendo il suo ex ormai sereno, avrà un'improvvisa nostalgia nei suoi confronti e ripenserà ai momenti felici trascorsi insieme a lui.

Nel frattempo Steffy e Ridge cercheranno di tranquillizzare Brooke e Liam riguardo alla decisione di Hope di sposare Thomas, ma non ci riusciranno. Secondo loro, il giovane è realmente innamorato di Hope, ma quest'ultima all'improvviso avrà dei ripensamenti e non saprà come affrontare la situazione.

Hope e Thomas decidono di sposarsi subito

Hope e Thomas decideranno di sposarsi all'improvviso e avvertiranno gli altri soltanto il giorno precedente il matrimonio. La famiglia di Hope sarà alquanto meravigliata e turbata per la notizia inaspettata e nessuno riuscirà a comprendere il motivo di tanta fretta.

Hope, però, cercherà di tranquillizzare tutti i suoi cari dicendo loro di essersi convinta, soprattutto per il bene del piccolo Douglas.

Nel frattempo Brooke si renderà conto che sua figlia non è affatto serena come vuole far sembrare. Inoltre la Logan sarà certa che Hope nasconda qualcosa.

Brooke affranta per Hope

Presso la Forrester Creations inizieranno i preparativi per il matrimonio di Hope e Thomas.

Nel frattempo Liam si sentirà responsabile della decisione della sua ex compagna, mentre Brooke sarà assai convinta che sua figlia non possa essere davvero felice al fianco di Thomas e vorrebbe aiutarla a non commettere un errore così grande, ma non saprà come.

Successivamente Hope avrà ancora dei dubbi sul fatto di sposare Thomas, ma allo stesso tempo non vorrà lasciarlo, per rimanere vicino a Douglas. Infine, Brooke tenterà per l'ennesima volta di far cambiare idea a Hope riguardo le nozze con il Forrester.