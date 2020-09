Nuovo spazio dedicato alle notizie su DayDreamer - Le ali del sogno, la serie tv di grande successo sui teleschermi italiani. La trama della puntata del 19 settembre annuncia la pace tra Can Divit e Sanem Aydin. Il fotografo, infatti, confesserà i propri sentimenti alla sorella di Leyla.

DayDreamer - Le ali del sogno, puntata 19 settembre: Can è innamorato di Sanem

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, riguardanti la puntata trasmessa sabato 19 settembre dalle ore 14:10 sui teleschermi di Canale 5 annunciano innumerevoli novità per i fan della soap opera. In dettaglio, Can dichiarerà di essere perdutamente innamorato di Sanem dopo averla aiutata ad uscire dalla finestra del bagno.

Entrambi, infatti, appariranno stanchi di fingere di essere solo buoni amici. Per questo motivo, i due si lasceranno andare ad un lungo bacio appassionato.

Nel frattempo Gamze e Ceyda attenderanno con ansia l'arrivo del fotografo per continuare la serata, se quest'ultimo non decidesse di andare via insieme alla minore delle Aydin. A tal proposito, Melahat appostata alla finestra di casa vedrà la sorella di Leyla in compagnia del maggiore dei Divit in auto. La mattina dopo, la pettegola racconterà tutto quanto a Mevkibe, che non prenderà affatto bene la novità.

La sorella di Leyla promossa a copywriter

Nella puntata del 19 settembre della Serie TV turca con Demet Ozdemir, Sanem riscuoterà un enorme successo per la campagna pubblicitaria per la Compass Sport.

Per questo motivo, Can promuoverà la giovane a copywriter. Un avanzamento di carriera che susciterà le gelosie di Deren e Guliz. Le due colleghe di lavoro, infatti, sospetteranno che il fotografo si sia lasciato influenzare dall'amore che provare per la sorella di Leyla. Fortunatamente la coppia non darà peso ai pettegolezzi in circolazione all'interno della Fikri Harika.

Il maggiore dei Divit, infatti, farà in modo di trascorrere sempre più tempo in compagnia della minore delle Aydin.

Osman ingaggiato come attore per una serie tv

In seguito Sanem deciderà di preparare la pasta alla bolognese durante un pranzo a Villa Divit. La pietanza non riscuoterà un grande successo, sebbene questa sia l'occasione per fare delle rivelazioni importanti.

La sorella di Leyla, infatti, confiderà a Can di non essere mai stata fidanzata. Una notizia che colpirà piacevolmente l'uomo, il quale la inviterà a guardare insieme un film romantico con un finale amaro. La maggiore delle Aydin ne rimarrà molto colpita, tanto che il fratello di Emre tenterà di rassicurarla.

Osman, invece, verrà ingaggiato come attore per una serie tv in svolgimento nel suo quartiere. Il regista rimarrà folgorato dalla bellezza dei luoghi, tra cui il negozio di alimentari di Mevkibe, scatenando la gelosia di Aysun.