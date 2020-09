Nuovo spazio dedicato alle notizie su Daydreamer - Le ali del sogno, la serie tv di successo delle reti Mediaset. Gli spoiler della puntata del 13 settembre su Canale 5 svelano che Aylin Yuksel tenterà di mettere in difficoltà Sanem Aydin nel corso della presentazione della Compass Sport, eliminando i files guida dal pc.

Daydreamer - Le ali del sogno, puntata 13 settembre: Sanem sbaglia i cartelloni pubblicitari

Le anticipazioni della nuova puntata di Daydreamer - Le ali del sogno trasmessa domenica 13 settembre su Canale 5 annunciano parecchi grattacapi per Sanem che capirà di aver combinato un bel pasticcio.

Infatti, rischierà di mettere nei guai Can e la Fikri Harika dopo aver sbagliato i cartelloni pubblicitari per la Compass Sport, l'azienda di prodotti sportivi di Ceyda. Per questo motivo, Deren si arrabbierà molto con la giovane dipendente mentre Can, nascondendo il suo disappunto, cercherà di mantenere la calma.

In seguito, lo stesso Can proporrà ai suoi dipendenti di lavorare tutta la notte per rimediare al guaio combinato da Sanem e tutti si trasferiranno nella sua lussuosa villa. Infine Mevkibe sospetterà che le sue figlie abbiano una relazione con i fratelli Divit e, di conseguenza, deciderà di ascoltare il consiglio di Melahat per indagare a tal proposito.

Aylin rimprovera Emre

Nella puntata del 13 settembre di Daydreamer, Mevkibe si presenterà a casa di Can con un vassoio di leccornie preparate con le sue mani.

Una scusa per vedere se Sanem le ha detto una bugia dopo aver saputo che non sarebbe tornata a casa per la notte. A tal proposito, la moglie di Nihat resterà tutta la notte a controllare la situazione, mentre giungerà il giorno della presentazione ufficiale dello spot per la Compass Sport. In questa circostanza, Aylin rimprovererà Emre di guardare con occhi diversi la sua segretaria e gli suggerirà al minore dei Divit di stare alla larga da Leyla.

Il tentato sabotaggio

Sanem salirà sul paco per presentare il progetto, ma avrà una brutta sorpresa. Aylin, infatti, ha cancellato i files dal pc contenenti le linee guida della presentazione. Fortunatamente la giovane riuscirà a salvare la situazione improvvisando un discorso che farà addirittura commuovere gli ospiti presenti in sala.

Ma Aylin non rinuncia a mettere in imbarazzo la minore delle Aydin e si metterà d'accordo con una cameriera per macchiarle il vestito con un calice di champagne durante la festa organizzata da Mackinnon, il direttore della Gold Media. Per questo motivo la sorella di Leyla si precipiterà in bagno per rimediare al problema e, ulteriore guaio, resterà chiusa all'interno della stanza.