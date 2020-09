La cantante salentina Emma Marrone è stata attaccata su Twitter a causa di una vecchia foto che la ritrae insieme al famoso rapper e produttore statunitense Kanye West. In particolare, alcuni utenti di Twitter hanno offeso e criticato la cantante salentina per aver posato accanto a un ragazzo di colore e, stando a quanto riportato nella didascalia dello scatto, avergli offerto anche una cena. L'artista pugliese ha risposto alle critiche, specificando innanzitutto che il "ragazzo" in questione è in realtà il ricco produttore musicale americano Kanye West e poi ha aggiunto che tutti coloro che l'hanno insultata senza motivo sono "La feccia del paese".

Marrone ha continuato dicendo che si dovrebbero prendere seri provvedimenti per punire le parole e gli insulti gratuiti sui vari social network, in quanto non si può continuare ad andare avanti così.

La cantante salentina è stata insultata su Twitter per una foto con Kanye West

La cantante italiana, dopo il post condiviso in ricordo di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo rimasto vittima di un pestaggio a Colleferro nei giorni scorsi, è intervenuta nuovamente su Twitter, riguardo a una sua foto risalente al 2015 che nelle ultime ore è diventata un caso sui social network. Questo il tweet pubblicato dal profilo Tweet news che ha scatenato la polemica attorno alla prossima giudice di X factor: "Emma offre la cena a un ragazzo di colore, in quanto quest'ultimo non ha i soldi per mangiare".

Queste parole hanno fatto da didascalia a una foto in cui la salentina posa accanto al celebre Kanye West. C'è da dire che la didascalia di questo meme è una beffa, in quanto West è un ricco produttore musicale e ha un patrimonio stimato nel 2020 di 1,3 miliardi di dollari, ma evidentemente non tutti lo hanno riconosciuto.

Infatti, alcuni utenti Twitter hanno aggredito Emma Marrone con commenti anche a sfondo razziale.

Emma ha deciso di metterci la faccia come sempre per spiegare come stanno realmente le cose e per chiedere ancora una volta a gran voce pene severe per chi semina odio sui social network. I fan della salentina, così come tanti altri utenti di Twitter, si sono schierati dalla sua parte e hanno ricondiviso il post di denuncia contro chi l'ha insultata senza motivo, non riconoscendo nemmeno un personaggio pubblico di fama internazionale.

In particolare, un utente sotto al post di Marrone, ha dato agli haters dei vigliacchi che si nascondono dietro a un social.