Fabrizio Corona è tornato al centro dell'attenzione mediatica per aver rilasciato un'inedita intervista a Live: non è la d'Urso, in cui ha in particolare parlato della sua vita privata per poi destinare delle avances spiazzanti a Barbara D'Urso. Nel corso dell'intervento, l'ex "re dei paparazzi" non ha solo rivolto complimenti alla conduttrice, dicendosi disponibile a una loro frequentazione intima, ma ha anche riservato delle parole dolci per alcune sue ex fiamme, in particolare Silvia Provvedi.

Che Corona abbia trovato il giusto equilibrio tra gli affetti e lo showbiz? Solo di recente il figlio, Carlos Maria, ha deciso di andare a convivere con lui.

Il che potrebbe averlo cambiato nel profondo, dopo tutti i problemi giudiziari affrontati nel corso degli anni.

Arrivano in tv le avances per la d'Urso

In occasione della sua ultima apparizione tv, registrata in collegamento con Live - non è la d'Urso, Fabrizio Corona ha riservato delle avances inaspettate alla conduttrice Barbara d'Urso, lasciando i telespettatori e il popolo del web del tutto increduli.

“Devo dire che è impossibile trovare una donna di 65 anni così bella. Io mi sono sentito male quando ti ho vista. Il video non ti rende giustizia. Io sono single, se vuoi sono disponibile" ha, quindi, chiosato l'ex re dei paparazzi, rivolgendosi con il suo inconfondibile savoir faire alla conduttrice.

La risposta dell'inarrestabile Carmelita non si è fatta attendere, in studio: "Ne ho 63". Subito dopo è, poi, giunta la stoccata della d'Urso a Corona, con qualche riferimento al recente flirt di quest'ultimo con Asia Argento: "Volevi fare la cosa mediatica pure con me? Salutami a soreta!"

Le avances con tanto di piccola gaffe dell'ex re dei paparazzi sull'età anagrafica della d'Urso stanno facendo discutere in rete, attraverso la condivisione di massa di molteplici post sui social network da parte degli utenti.

Fabrizio Corona parla dell'ex Silvia Provvedi

Nel corso del suo intervento concesso in collegamento a Live - non è la d'Urso, Fabrizio Corona ha speso parole di solidarietà per l'ex fiamma Silvia Provvedi. Quest'ultima sta attraversando un momento difficile, per via del recente arresto del compagno Giorgio De Stefano, avvenuto il 24 giugno scorso, ovvero pochi giorni dopo la nascita della figlia della coppia, Nicole, venuta alla luce il 18 giugno.

"La piccola Silvietta è una guerriera. In questo periodo non le ho scritto, ma le voglio bene. Sta attraversando un momento difficile. Le sono vicino” ha dichiarato Corona, mostrandosi solidale con l'ex concorrente del Gf vip 3.

