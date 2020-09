Nel corso di un'intervista con Adnkronos Fausto Leali ha parlato della sua esperienza al GF Vip e non è sembrato affatto soddisfatto di quanto accaduto. Il cantante ha parlato della squalifica di cui è stato protagonista e anche di come si è sentito in questi brevi giorni di permanenza all'interno della casa.

Il cantante ha ammesso che la squalifica l'ha reputata alquanto eccessiva, dato che lui non è affatto una persona razzista. Se potesse tornare indietro, inoltre, non accetterebbe di prendere parte a tale Reality Show, anche perché si è sentito spesse volte inadeguato.

Fausto Leali parla della squalifica subita al GF Vip

Le parole di Fausto Leali sul GF Vip sono state alquanto pesanti. Durante un'intervista rilasciata una volta uscito dalla casa, il cantante ha ammesso di non aver reputato giusta la squalifica. Nella sua vita non è mai stato razzista e ha sempre adoperato il termine "ne..." in modo giocoso e mai offensivo. In particolar modo, ha detto: "Penso sia stata una punizione eccessiva, ma le regole sono regole e vanno rispettate". In seguito ha anche aggiunto che è rimasto in ottimi rapporti con Enock, al punto da chiedergli anche di incontrarsi una volta che anche lui avrà terminato la sua esperienza all'interno del reality show.

Il cantante confessa di essersi sentito spesso inadeguato nella casa

Fausto Leali, poi, ha raccontato un po' della sua esperienza al GF Vip e ha detto di essersi sentito spesso fuori luogo. I concorrenti di questa edizione sono quasi tutti giovani e la mattina erano soliti fare attività fisica. Erano tutti sempre pieni di energia e questo faceva sentire un po' a disagio il cantante.

Molto spesso, infatti, Leali ha detto di essersi chiuso in se stesso con i suoi pensieri. Anche in virtù di questo senso di inadeguatezza ha detto: "Tornassi indietro non lo rifarei". Poi ha aggiunto: "Non accetterei più, non solo per quello che è successo".

Il supporto ricevuto da sua moglie

Nel bel mezzo dell'intervista, poi, Leali ha anche parlato del grande supporto ricevuto da sua moglie.

La donna lo ha sempre esortato a non aprire profili social per non soffrire troppo a causa della cattiveria della gente. In questo periodo, infatti, sul web se ne sono dette di tutti i colori contro di lui e questo ha turbato molto la moglie del cantante. Ad ogni modo, il protagonista ci ha tenuto a ribadire, per l'ennesima volta, un concetto che per lui è fondamentale. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha detto che non si dica mai che Leali sia un razzista in quanto è una grande eresia. Nel corso della sua vita ha lavorato con moltissime persone afroamericane, fino a sentirsi parte di loro.