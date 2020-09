Oggi, lunedì 21 settembre, andrà in onda la terza puntata del GF Vip 5: tra le anticipazioni di quello che accadrà in diretta, spicca quella tutta da confermare che ha riportato Tvblog nelle ultime ore. Pare che Fausto Leali potrebbe essere estromesso dal cast di concorrenti per le frasi razziste che ha pronunciato nella casa pochi giorni fa. Tommaso Zorzi, inoltre, ha di nuovo la febbre alta ed è stato isolato dal gruppo: l'influencer non ha il Covid-19 ma una forte sinusite.

Guai in vista per Fausto Leali al GF Vip

Potrebbe terminare stasera l'avventura di Fausto Leali al Grande Fratello Vip.

Dopo essere stato rimproverato venerdì scorso per le discutibili affermazioni che ha fatto su Mussolini, alcuni giorni fa il cantante si è reso protagonista di un altro increscioso episodio.

Mentre chiacchierava con i compagni del più e del meno, l'artista ha usato la parola "ne**o" per descrivere Enock Barwuah. Quando gli altri concorrenti gli hanno fatto notare che è più appropriato usare il termine "nero" per una persona di colore, l'uomo ha rincarato la dose dicendo: "Nero è il colore, ne**o è la razza".

Elisabetta Gregoraci, Patrizia De Blanck e lo stesso fratello di Mario Balotelli hanno tentato di far ragionare il coinquilino, mettendolo in guardia sulle conseguenze che potrebbero avere le sue dichiarazioni in diretta tv.

La contessa, in particolare, ha informato Leali che durante la prossima puntata potrebbe essere contestato e criticato con forza come quando ha avuto delle uscite infelici su Mussolini e le "cose buone" che avrebbe fatto per gli italiani.

Possibile squalifica in arrivo al GF Vip 5

Le frasi razziste che avrebbe pronunciato Fausto all'interno della casa più spiata d'Italia, hanno fatto storcere il naso a moltissimi spettatori che, come accade spesso in queste circostanze, hanno chiesto che siano presi dei seri provvedimenti nei confronti del concorrente.

Leali, non contento di aver dato del "ne**o" ad Enock, ha portato avanti la sua teoria dicendo: "Allora non avrei mai dovuto cantare la canzone Angeli negri, anche se non l'ho scritta io".

L'artista sembra convinto del fatto suo ma, stando a quello che riporta Tvblog in queste ore, la produzione del GF Vip starebbe seriamente pensando di infliggere la peggiore delle punizioni all'uomo: la squalifica.

Soltanto stasera, nel corso della terza diretta, Alfonso Signorini comunicherà al pubblico la decisione che hanno preso gli addetti ai lavori: Fausto sarà estromesso dal cast oppure sarà soltanto rimproverato come è successo venerdì con le frasi su Mussolini?

Ancora malesseri per Tommaso Zorzi al GF Vip

Un altro concorrente del GF Vip "in bilico", è Tommaso Zorzi: il ragazzo, infatti, ha di nuovo la febbre alta ed è stato messo in isolamento dalla produzione per evitare che contagi anche gli altri.

Come è stato precisato oggi a Mattino 5, però, l'influencer non ha contratto il Covid-19 (è risultato negativo a tutti i tamponi ai quali si è sottoposto): il malessere che ha da quando è entrato nella casa una settimana fa, è legato ad una forte sinusite che non riesce a curare.

In questo momento, ovvero a poche ore dalla terza puntata, il giovane non è a Cinecittà perché è stato portato in ospedale per ulteriori controlli medici: non si sa, dunque, se Zorzi potrà partecipare alla diretta di questa sera.

Un'altra importante comunicazione che dovrà dare Alfonso Signorini stasera, è quella sull'esito del primo televoto della quinta edizione: chi tra Massimiliano Morra e Fausto Leali avrà ricevuto meno preferenze da parte del pubblico, non sarà eliminato ma finirà direttamente a rischio con i nuovi nominati.