Nelle prossime puntate di Una vita, in onda su Canale 5 nel corso delle prossime settimane, ampio spazio sarà dedicato a Felipe Alvarez Hermozo e alla sua storia d'amore con la dolce Marcia Sampaio. Inizialmente, la relazione verrà tenuta nascosta dai due protagonisti, ma verrà scoperta da Ursula e Genoveva, quest'ultima sarà furiosa per essere stata rimpiazzata nel cuore dell'avvocato con la domestica. La Salmeron, dopo la morte di Alfredo, apprenderà dallo stesso Felipe di essere stata ingannata e sedotta da lui solo per un piano di vendetta. Nonostante ciò, la donna non si arrenderà e vorrà a tutti i costi riconquistare l'avvocato.

Genoveva scopre di essere stata ingannata da Felipe nelle prossime puntate di Una vita

Una nuova story line appassionerà non poco i telespettatori di Una vita nel corso delle prossime settimane. Dando uno sguardo a ciò che è già stato trasmesso in Spagna, si viene a conoscenza del fatto che Genoveva, dopo la morte di Alfredo Bryce, scoprirà che Felipe le ha sempre mentito e che l'ha sedotta solo per portare alla luce il suo piano di vendetta per la morte di Samuel.

Nonostante abbia appreso che Alvarez Hermozo si sia finto innamorato di lei, Genoveva non si darà per vinta e sarà disposta a tutto pur di averlo al suo fianco. Salmeron però, sarà ancora all'oscuro che il cuore dell'avvocato apparterrà ad un'altra donna.

Una vita, trame Spagna: la storia clandestina di Felipe e Marcia scoperta da Ursula

Ancora all'oscuro della relazione tra Felipe e Marcia, Genoveva durante un litigio con l'avvocato, intuirà che l'uomo si è invaghito di un'altra donna. Preoccupata, comincerà a domandarsi chi sia la sua 'rivale'. Per tale motivo, Ursula chiederà alla sua 'spia' Marcia informazioni sulla relazione amorosa del suo signore, ignara che la donna in questione sia proprio la domestica.

Solo successivamente, ascoltando un dialogo tra Marcia e Casilda, Ursula capirà che la donna di cui si è innamorato Felipe è proprio la brasiliana. Quest'ultima intanto, dirà a Felipe di non essere ancora pronta a rendere pubblica la loro storia d'amore, menzionando un imprecisato segreto che non è ancora pronta a rivelargli.

Una vita, anticipazioni: Marcia furiosa dopo aver scoperto la relazione tra Marcia e Felipe

Dando uno sguardo alle anticipazioni spagnole, si verrà a sapere che Ursula non esiterà a minacciare nuovamente Marcia, ricordandole di dover sottostare ai suoi ordini per non finire nelle mani dei suoi aguzzini.

La Dicenta non rivelerà immediatamente quanto scoperto su Marcia e Felipe a Genoveva. Quest'ultima lo verrà a sapere ascoltando i pettegolezzi di donna Susana, che insinuerà il dubbio che Felipe si sia invaghito della sua domestica. Genoveva quindi capirà che Ursula le ha nascosto la verità, ma la sua ira non si concentrerà sulla Dicenta ma bensì sulla povera Marcia. Genoveva non si capaciterà di come il suo amato Felipe le abbia preferito un'umile domestica, per giunta brasiliana e di colore.

In attesa di scoprire le prossime mosse di Genoveva, si ricorda che la soap Una vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, a partire dalle 14:10.