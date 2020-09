Giancarlo Commare, alias Rocco Amato nella soap opera di Rai 1 Il Paradiso delle Signore, si è lasciato andare in un'intervista con Tv Serial in cui ha parlato molto della soap opera. Il giovane è partito dalle sensazioni provate nel ritornare sul set dopo i mesi del lockdown.

Successivamente, ha fatto anche qualche piccolo spoiler in merito a ciò che vedremo nelle prossime puntate, in particolar modo, in merito al personaggio di Rocco. Quest'ultimo attraverserà un periodo un po' confuso e si troverà a cambiare Ambiente, pur rimanendo a Milano.

Come è stato per Giancarlo Commare ritornare sul set

Nel corso dell'intervista per Tv Serial, Giancarlo Commare ha detto di aver provato una strana emozione nel tornare sul set. Da un lato era elettrizzato all'idea di riprendere il suo lavoro dopo tanto tempo. D'altro canto, però, una volta incontrati tutti i colleghi, ha avuto come la sensazione di non aver mai abbandonato il set. L'attore, poi, ha parlato delle misure di sicurezza adoperate a causa del Covid ed ha ammesso che tutti i membri del cast si sottopongono a tamponi e test sierologici continui. Questi controlli vengono effettuati soprattutto prima di girare scene in cui è previsto un approccio fisico e non risulta possibile mantenere le distanze, come ad esempio baci e abbracci.

Spoiler sul Paradiso delle signore

In merito al personaggio di Rocco, Commare ha detto che il protagonista della soap opera rimarrà come sempre a Milano e in casa Amato, tuttavia, ci saranno dei cambiamenti. Nel dettaglio, ha detto: "Rocco lo troveremo in un nuovo ambiente, non posso svelarvi tantissimo, però vi dico che questo ambiente è una ciclofficina".

In merito alle anticipazioni, invece, il giovane ha detto di non poter fare spoiler, tuttavia, ha confessato che il giovane Amato si troverà a vivere un periodo un po' confuso. Nel caso specifico, ha rivelato: "Ci saranno tanti coinvolgimenti e stravolgimenti".

L'evoluzione sentimentale di Rocco Amato nelle prossime puntate

Giancarlo, inoltre, ha anche posto l'accento sulla vita sentimentale di Rocco. Nelle puntate in onda in questi giorni, i telespettatori stanno vedendo il ragazzo molto vicino a Maria. Nel corso dell'intervista, Commare ha detto che non è affatto escluso che, tra un po' di tempo, Rocco possa trovare anche l'amore. Naturalmente, il protagonista non ha potuto rivelare la donna del mistero, ma ha lasciato intendere che ci saranno delle novità in questo senso. Infine, l'attore ha salutato calorosamente tutti i fan del Paradiso delle signore, che da tempo seguono con affetto e dedizione le avventure dei vari protagonisti della Milano degli anni cinquanta e sessanta.